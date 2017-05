Brasil alerta Uruguai sobre possível ataque do PCC

Montevidéu – A polícia uruguaia situada ao norte do país foi alertada pelo Brasil sobre um possível ataque da organização criminosa brasileira Primeiro Comando da Capital (PCC), contra uma empresa de segurança, informaram fontes policiais à Agência Efe nesta segunda-feira.

As autoridades brasileiras alertaram a polícia do departamento de Rivera, na fronteira com o Brasil, a respeito de uma possível ofensiva às dependências da Prosegur, na qual podem estar envolvidos integrantes do PCC.

Ao receber a informação, Rivera alertou as autoridades dos departamentos de Tacuarembó e Cerro Largo, ao norte do país, assim como o de Rocha, situado ao sudeste, mas também limitrofe com o território brasileiro.

O comunicado enviado alerta sobre um possível ataque à Prosegur, sem especificar um dia ou horário.

O PCC, comandado das prisões do estado de São Paulo, foi o responsável pelo roubo em abril à sede da Prosegur em Ciudad del Este, no Paraguai.