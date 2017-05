Bolsonaro sai em defesa de Felipe Melo e ataca ex-jogador Neto

São Paulo – O deputado federal e pré-candidato à presidência Jair Bolsonaro (PSC-RJ) publicou nesta terça-feira (2) uma mensagem em seu Facebook em agradecimento ao jogador do Palmeiras Felipe Melo. No início do mês, o atleta saiu em defesa do parlamentar nas redes sociais, pediu que “Deus abençoasse os trabalhadores”, exigiu “pau nos vagabundos” e emendou um “Bolsonaro neles!”.

Em outro vídeo divulgado posteriormente, o volante explicou melhor a quem direcionou suas críticas. “Quando falo de vagabundo, eu falo das pessoas que querem tumultuar nosso país”.

Em sua resposta, Bolsonaro elogiou a “espontaneidade” do jogador e ainda o cumprimentou por “não ser politicamente correto”.

Também sobraram críticas do político ao ex-jogador e apresentador da TV Bandeirantes, Neto, que usou seu programa na emissora para criticar o posicionamento do palmeirense e dizer que “é o fim do mundo dar moral para homofóbico”.

Após mostrar imagens de Neto abraçado a Lula e usando camisas do guerrilheiro Che Guevara, Bolsonaro provoca o apresentador: “Seu ídolo, então, é Che Guevara, que exterminava gays? Mais que um bobão, você é um bobalhão, Neto”.

Confira a seguir, o vídeo publicado pelo parlamentar, que já tem mais de 1,5 milhão de visualizações: