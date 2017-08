Bolsonaro é fruto do analfabetismo no Brasil, diz Lula

São Paulo – Para o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o crescimento do deputado federal Jair Bolsonaro (PSC-RJ) nas pesquisas eleitorais para as eleições de 2018 é resultado do analfabetismo político no Brasil.

“Essa figura [Jair Bolsonaro], no fundo, é resultado do analfabetismo político no Brasil. Você passa a compreender que, fora da política, você vai encontrar um cara que é diferente e que pode resolver, ou um político grotesco, como é essa figura, agressivo, que ofende as mulheres, que ofende negros. É um cidadão que não tem o mínimo de respeito com as pessoas. O Brasil tem que negar isso”, disse o petista em entrevista exibida pela TVE Bahia.

Na última sondagem do DataPoder 360, realizada entre os dias 12 a 14 de agosto com 2.088 pessoas em 197 cidades brasileiras, o ex-presidente aparecia com 32% das intenções de voto contra 25% de Bolsonaro.

