Bebê desaparecido em hospital do DF é encontrado

O bebê que havia desaparecido do Hospital Regional da Asa Norte (HRAN), em Brasília, foi encontrado por policiais na manhã desta quarta-feira, 7.

De acordo com o diretor do HRAN, José Adorno, o recém-nascido voltou a ser internado na unidade, para avaliação. Uma mulher acusada pelo crime foi presa pela polícia nesta manhã.

O caso foi investigado pela Divisão de Repressão de Sequestros do Distrito Federal. O bebê, de 12 dias, desapareceu na manhã de terça-feira, 6, no momento em que a mãe da criança havia se ausentado por minutos do quarto que dividia com a criança, instalado no segundo andar do hospital.