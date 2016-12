Bandidos comemoram Natal exibindo armas em bairro de SP

Criminosos tomaram as ruas do Jardim Elisa Maria, na zona norte da capital, no dia de Natal, no domingo. Imagens gravadas por moradores flagraram um desfile de carros e motos roubadas, além de jovens e até crianças portando revólveres. A Polícia Militar não apareceu e ninguém foi preso no dia.

A reportagem teve acesso às fotos e gravações do “Natal do Crime” que estão circulando nas redes sociais. Em uma delas, um grupo de cerca de oito jovens está passeando em uma Spin, pelo menos quatro estão em cima do teto.

Em baixa velocidade, andam e cumprimentam os moradores, a maioria jovens e crianças. Em determinado momento, o motorista mostra uma arma e dá risada.

O veículo para mais à frente e é cercado. A gravação também mostra mais jovens andando de moto sem capacete ao som de funk.

À noite, as comemorações continuaram. Duas fotos chamam a atenção. A primeira mostra um adolescente com colete à prova de balas, aparentemente da Polícia Militar, segurando um energético.

Na segunda foto, aparece uma criança aparentando 12 anos, também de colete, com duas garrafas de whisky e, na cintura, está um revólver.

Inquérito

Em nota, a Secretaria da Segurança Pública informou que a Polícia Civil fez uma operação no Jardim Elisa Maria, na quarta-feira, dia 28.

Duas pessoas foram presas por tráfico de drogas, porte de arma e receptação; dez veículos roubados foram localizados; e os dois adolescentes que aparecem de colete foram identificados. Um inquérito policial foi instaurado para identificar os demais bandidos que aparecem nas imagens.

A pasta também disse que a Polícia Militar recebeu chamadas sobre dois pancadões que ocorriam no Jardim Elisa Maria e no Jardim Peri, mas não informou se policiais foram até os bairros.

O policiamento preventivo foi reforçado na região com apoio de policiais das Rondas Ostensivas Tobias Aguiar (Rota).