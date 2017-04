Banco Pan diz que ação da PF não tem relação com gestão atual

São Paulo – O Banco Pan informou que atendeu nesta quarta-feira em sua sede à Polícia Federal, que cumpriu mandado de busca e apreensão relativo à aquisição de ações do Banco Panamericano S.A. pela Caixa Participações S.A, ocorrida em 2009, mas que tal fato não tem relação com a gestão atual.

“A companhia esclarece que está colaborando com as investigações e que tal fato não tem nenhuma relação com a gestão atual ou com suas operações”, afirmou em comunicado ao mercado.

A PF lançou operação nesta quarta-feira para investigar suspeita de fraude na compra de ações do Banco Panamericano pela Caixa Participações, com o cumprimento de 46 mandados de busca e apreensão e bloqueio de 1,5 bilhão de reais de contas de suspeitos determinado pela Justiça Federal.