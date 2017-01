Bancada do PSD anuncia apoio à reeleição de Rodrigo Maia

Brasília – A bancada do PSD na Câmara anunciou nesta terça-feira, por meio de nota, o apoio à recondução do atual presidente da Casa, Rodrigo Maia (DEM-RJ).

Lideranças do partido já haviam sinalizado ao governo e a Maia seu apoio, embora um integrante do partido –o atual líder Rogério Rosso (DF)– tivesse lançado candidatura à presidência da Câmara.

A oficialização da posição do partido, no entanto, só ocorreu nesta terça-feira, um dia após a bancada reunir-se com Maia.

Rosso, que convocou coletiva para quarta-feira, já havia liberado sua bancada para avaliar outros cenários.

“Nos últimos dias cresceu entre os deputados federais do PSD o apoio à recondução de Rodrigo Maia”, diz a nota assinada por Marcos Montes (MG), líder eleito para comandar a bancada a partir da retomada dos trabalhos do Legislativo, em fevereiro.

“Pesou na decisão uma ampla e profunda variedade de motivos, entre eles o reconhecimento de que a atuação de Rodrigo Maia no comando da Câmara tem sido de extrema importância para o projeto do governo federal de tirar o país da sua pior crise econômica”, acrescenta a nota.