Teori estava na lista de passageiros de avião que caiu em Paraty

São Paulo – Um avião caiu no início da tarde desta quinta-feira (19) no mar de Paraty (RJ), distante a cerca de 240 quilômetros do Rio de Janeiro. Segundo informações do Corpo de Bombeiros de Paraty, o acidente ocorreu por volta das 14h e, neste momento, há equipes no local.

O nome do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Teori Albino Zavascki estava na lista de passageiros da aeronave. A assessoria de imprensa do STF confirmou a informação, mas disse que não pode confirmar se ele chegou a embarcar no voo.

Em post no Facebook, filho de Teori confirma que o ministro estava no avião.

A assessoria de imprensa da Infraero afirmou que o avião decolou às 13h01 do Campo de Marte, em São Paulo, com destino a Angra dos Reis (RJ). O modelo do avião era um Hawker Beechcraft King Air C90, pertencia ao grupo Emiliano Empreendimentos.

Ainda não se sabe quantas pessoas estavam a bordo. Até o momento, EXAME.com não obteve contato com o aeroporto nem com o Cenipa (Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos).