Auxiliar de creche é baleada dentro de escola no Rio

Uma auxiliar de creche foi baleada na manhã de ontem (17) dentro do Centro Integrado de Educação Pública (CIEP) Chanceler Willy Brandt, no Jacarezinho, zona norte do Rio. Ela foi ferida durante um confronto entre policiais e criminosos, nas proximidades da unidade escolar.

Segundo a Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) do Jacarezinho, policiais foram atacados por criminosos durante patrulhamento na localidade conhecida como Fundão.

Ainda de acordo com a UPP, somente após o registro na 25ª Delegacia de Polícia (Engenho Novo), os PMs foram informados de que uma funcionária de uma escola local havia sido ferida de raspão no braço, sendo atendida no Hospital Municipal Salgado Filho, no Méier, também na zona norte carioca.

A Agência Brasil tentou contato com a Secretaria Municipal de Educação para mais detalhes sobre o ocorrido, mas até o fechamento da reportagem, não recebeu resposta.

Violência na cidade

Ainda ontem, uma tentativa de assalto a um pet shop em Bonsucesso, na zona norte do Rio, terminou com dois mortos. De acordo com informações da Polícia Militar, quando os agentes chegaram ao local, o assaltante estava saindo da loja. Ao avistar os PMs, ele resolveu voltar para o estabelecimento e, nesse momento, o dono da loja entrou em luta corporal com o criminoso, que estava armado e atirou. Os policiais reagiram.

O dono do estabelecimento e o assaltante foram baleados. O bandido morreu na hora, já o comerciante ainda foi socorrido para o Hospital Federal de Bonsucesso, mas não resistiu aos ferimentos.

Em outro episódio envolvendo troca de tiros no centro da cidade, agentes abordaram, na manhã de hoje (18), quatro criminosos que praticavam assaltos no cruzamento da Avenida Presidente Vargas, com a Rua de Santana, próximas à Central do Brasil. Houve troca de tiros e um ônibus da linha 306, Praça Seca – Castelo, foi atingido, mas ninguém ficou ferido. Os criminosos conseguiram fugir.

Os moradores da Praça Seca, zona oeste do Rio, também passam por momentos de medo nesta manhã, já que a Polícia Militar está realizando uma operação na região desde a manhã de hoje. Segundo a PM, a operação tem por objetivo reprimir o combate ao tráfico de drogas. Nas redes sociais moradores relatam intensa troca de tiros.