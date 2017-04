Atrizes se unem em campanha contra o assédio sexual

São Paulo – Nesta terça-feira, 4, diversas personalidades usaram suas redes sociais para se manifestarem contra o assédio sexual.

No Instagram, muitas atrizes e influenciadoras postaram fotos com camisetas escritas “Mexeu com uma, mexeu com todas #chegadeassédio” ou postaram imagens com a mesma mensagem.

#chegadeassédio A post shared by Cissa Guimarães (@cissaguimaraes) on Apr 4, 2017 at 7:01am PDT

O motivo aparente para o protesto é o caso de assédio do ator José Mayer que uma figurinista da Globo afirma ter sofrido.

Apesar de nem todas declararem a razão da manifestação, alguns nomes, como Astrid Fontenelle, deram indícios de estarem se referindo ao caso.

“Às vezes começa com um olhar, passa pro ‘como você é linda’, depois coloca a mão na sua cintura… São piadinhas, situações constrangedoras… Chega!”, escreveu a atriz. “Fale com seu chefe superior e se ele for o causador do seu incômodo. Sim, o assédio incomoda, oprime… Procure o RH.”

Bela Gil foi mais direta e falou sobre o caso em postagem no Instagram. “No último dia 31 minha amiga e figurinista Su Tonani publicou um texto admirável pela coragem, força e detalhes sobre o assédio moral e sexual que sofreu do ator José Mayer”, escreveu.

“Não podemos mais engolir o constrangimento, a raiva, o medo, a dor, a vergonha, o trauma ou a vontade de gritar. Su Tonani, tô com vc até o fim!”

Atrizes como Bruna Marquezine, Mariana Xavier e Luisa Arraes postaram fotos em suas redes sociais. Funcionárias da Globo, como figurinistas e maquiadoras, também participaram da campanha.

#mexeucomumamexeucomtodas #chegadeassedio A post shared by Sophie Charlotte (@sophiecharlotte1) on Apr 4, 2017 at 6:32am PDT