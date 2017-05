Atores da Globo se manifestam contra a reforma trabalhista

São Paulo – Após a manifestação de dezenas de personalidades contra e a favor da greve geral ocorrida na sexta-feira passada, dia 28 de abril, agora vários atores da Rede Globo e outras personalidades estão usando as redes sociais para protestar contra a reforma trabalhista.

Entre as personalidades insatisfeitas com a reforma proposta pelo governo do presidente Michel Temer (PMDB) estão Taís Araújo, Tatá Werneck, Alinne Moraes e Camila Pitanga.

“A Consolidação das Leis Trabalhistas, a CLT, completa 74 anos hoje (segunda-feira, dia 1º). Sabemos da necessidade de aprimorar esse conjunto de leis, mas não podemos esquecer sua principal função: assegurar os nossos direitos, os direitos dos trabalhadores”, escreveu Taís Araújo.

“Sem ouvir todos os lados interessados não geraremos os empregos com a dignidade necessária. Vamos debater, sem partidarismo, mas visando ao melhor pra sociedade. Acredito que só através do diálogo e da mobilização popular poderemos, de fato, aperfeiçoar as relações trabalhistas”, completou a atriz.

#somoscontraareformatrabalhista A post shared by Tata Werneck (@tatawerneck) on May 1, 2017 at 2:46pm PDT

#somoscontraareformatrabalhista A post shared by Alinne Moraes (@alinnemoraes) on May 1, 2017 at 10:31am PDT

Tempos Modernos nunca foi tão atual. Feliz Dia do Trabalho? pic.twitter.com/pOwWeLnoAz — Leandra Leal (@leandraleal) May 1, 2017