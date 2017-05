Ato contra Temer no RJ está em frente a prédio de Rodrigo Maia

Rio – Cerca de 200 manifestantes protestam neste momento em frente ao prédio onde mora o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM), em São Conrado, na zona sul do Rio. Aos gritos de “Fora Temer” e “Diretas Já”, o grupo carrega faixas, cartazes e bandeiras de partidos de esquerda e de movimentos sociais. Duas bandeiras do Brasil também são empunhadas.

A Polícia Militar está com três viaturas acompanhando o ato, e chegou a fechar por dez minutos a Avenida Prefeito Mendes de Morais por duas quadras. A via agora está parcialmente liberada.

O servidor estadual aposentado Vilmar Torres, 66, disse que o ato serve para mostrar a importância de eleições diretas para presidente. Ele se identificou como militante do PSOL, mas pediu apoio de todos os setores.

“A classe média precisa entender que é preciso esquecer qualquer partido político agora. Não é PSDB, não é PMDB, não é PT. Temos que nos unir e pedir eleições diretas, porque isso que está acontecendo está acabando com o Executivo, com o Legislativo, com o Judiciário, e principalmente com o País”, afirmou.