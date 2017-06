Ataque em Londres; Fogo em Portugal

Novo atentado

A polícia de Londres considera o atropelamento de fiéis islâmicos próximo de uma mesquista, localizada no norte da cidade, como um ataque terrorista. O atropelamento deixou uma pessoa morta e outras dez ficaram feridas. Ao descer da van, o motorista foi dominado pela população e preso pela polícia.

–

Incêndio em Portugal

62 pessoas já morreram desde que o incêndio florestal na região central de Portugal começou. A maior parte das vítimas morreu ao passar de carro pela estrada 236, que corta a floresta do município de Pedrógrão Grande.

–

Eleições na França

O partido do presidente Francês Emmanuel Macron conquistou a maioria parlamentar após as eleições legislativas no domingo. A República em Marcha saiu do pleito, de acordo com as urnas já apuradas, com 360 deputados. A Assembleia Nacional tem 577 deputados. O resultado oficial deverá ser divulgado apenas hoje no final do dia.

–

Delação de Cunha?



De acordo com a jornalista Andréia Sadi, da GloboNews, o ex-deputado Eduardo Cunha avalia fechar um acordo de delação premiada. Cunha acredita que tem alto valor: pode confirmar as alegações de Joesley Batista contra o presidente Michel Temer. A questão do deputado, no entanto, é saber qual seria o momento ideal para fechar o acordo: agora ou depois de setembro, com a saída de Rodrigo Janot da Procuradoria-Geral da República.