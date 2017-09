Assista ao depoimento completo de Lula para Moro nesta quarta

São Paulo – Mais uma vez, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ficou cara a cara com o juiz federal Sergio Moro. Por cerca de duas horas, o petista foi questionado sobre a ação penal em que ele é acusado de ter recebido propina da Odebrecht para a compra de um terreno que seria destinado à construção da sede do Instituto Lula e de um apartamento vizinho ao que o ex-presidente reside em São Bernardo do Campo (SP).

No início do depoimento, quando foi informado que poderia optar pelo silêncio, Lula afirmou que, apesar de considerar o processo “ilegítimo e injusto”, ele preferia falar. “Talvez eu seja a pessoa que mais queira a verdade neste processo”, afirmou. E, no final do interrogatório, questionou Moro se ele iria julgar o caso com imparcialidade.

“Eu posso olhar na cara dos meus filhos e dizer que vim a Curitiba prestar depoimento a um juiz imparcial?”, questionou. Ao que Moro respondeu: “Primeiro que não cabe ao senhor fazer esse tipo de pergunta para mim, mas de todo modo, sim”.

