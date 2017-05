“Assessora” do PCC é detida após assalto milionário no Paraguai

Assunção – A polícia do Paraguai prendeu nesta terça-feira uma brasileira acusada de ser “a assessora jurídica” e administradora de bens da organização criminosa Primeiro Comando da Capital (PCC), que é apontado como responsável pelo assalto milionário na semana passada à sede de uma empresa de valores em Ciudad del Este.

A detida, Marcela Antúnez Fortuna, de 35 anos, tinha fugido em novembro de 2016 de São Paulo, e estava foragida em Ciudad del Este, onde foi detida em um edifício no centro da cidade, informou nesta terça-feira o Ministério do Interior do Paraguai.

A polícia paraguaia está investigando se Marcela, que contava com uma ordem de prisão emitida pelo estado de São Paulo, participou no planejamento do assalto à sede da empresa Prosegur, no qual foram roubados quase US$ 12 milhões em Ciudad del Este, a segunda cidade mais importante de Paraguai, e se ajudou na fuga dos bandidos.

Com esta nova prisão, o balanço de detidos pelas polícias paraguaia e brasileira nas investigações pelo assalto é de 20 pessoas, mas sete foram liberadas.

Nas operações entre os dois países foram recuperados US$ 1,5 milhão, 230 milhões de guaranis (US$ 41.180) e R$ 186 mil, tudo em cédulas de dinheiro.

Além disso, as autoridades confiscaram 21 veículos, a maioria deles blindados, que foram utilizados durante o assalto e a fuga, para o transporte de pessoas, armas, explosivos e o dinheiro roubado, e também para bloquear estradas e dar cobertura durante o assalto.

Quanto ao armamento, os polícias confiscaram quatro fuzis de assalto AK-47, duas armas antiaéreas de calibre .50, munição para estas armas, coletes à prova de balas, sete quilos de dinamite e diversos materiais e equipamentos táticos de assalto, como alvos de precisão.