Assalto à Prosegur deixa um morto em Ciudad del Este

Assunção- Um grupo formado por dezenas de pessoas cometeu um assalto com explosivos na madrugada desta segunda-feira contra um edifício da Prosegur em Ciudad del Este, no leste do Paraguai, em um ataque que deixou um policial morto e gerou comoção na cidade fronteiriça com o Brasil.

Imagens da mídia paraguaia mostraram o edifício da empresa completamente destruído pelas explosões, que afetaram também residências nos arredores.

O bando entrou em confronto com a polícia e ateou fogo a diversos automóveis em sua fuga após o assalto à companhia de transporte de valores, disse a jornalistas a procuradora Denise Duarte.

“Foram duas horas em que a polícia não podia chegar ao local”, afirmou Duarte. “Foi dificílimo porque havia franco-atiradores e porque incendiaram veículos na entrada da delegacia para não permitir a saída de reforços”.

O ministro do Interior, Lorenzo Lezcano, indicou que o assalto foi resultado de uma operação bem planejada com a participação de entre 40 e 50 pessoas, supostamente de nacionalidade brasileira.

“Estamos trabalhando em coordenação com a Polícia Federal (do Brasil) para chegar aos assaltantes… foi um assalto perpetrado mediante operação bem planejada. Contavam com armas e explosivos potentes”, disse Lezcano.

O policial morto foi identificado como Sabino Ramón Benítez, agente especial que trabalhava na região.

O presidente do Paraguai, Horacio Cartes, ordenou que militares apoiem o trabalho da polícia para colocar ordem na cidade, segundo autoridades locais.

Um assessor da Prosegur não confirmou a quantidade de dinheiro roubada, mas garantiu que o valor é muito inferior aos 40 milhões de dólares citados por alguns meios de comunicação.

Ciudad del Este, a segundo maior cidade do Paraguai e capital do Departamento Alto Paraná, fica localizada a 350 quilômetros de Assunção na região da tríplice fronteira entre Paraguai, Brasil e Argentina. A região ganhou fama no passado como local de contrabando e falsificações.