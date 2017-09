As regiões de SP onde a taxa de mortalidade infantil é maior

São Paulo – A taxa de mortalidade infantil no estado de São Paulo caiu 8,3% entre o ano de 2010 e 2016, segundo um levantamento realizado pela Secretaria de Saúde de São Paulo em parceria com a Fundação Seade.

No ano passado, a cada mil crianças nascidas vivas, 10,9 morreram com menos de um ano de idade – em 2010, esse índice era de 11,9.

De acordo com a Seade, das 17 regiões do estado, apenas 6 registraram queda na mortalidade em 2016 em relação ao ano anterior. A região da Baixada Santista, contudo, foi a que apresentou o maior risco de morte infantil em 2016, com 13,8 óbitos por mil nascidos vivos – um risco 27% maior à média do Estado.

A região de São José do Rio Preto, por outro lado, registrou o menor índice de mortalidade infantil no ano passado, com 8,3 mortes por mil nascidos vivos.

O levantamento também mostra que duas em cada três mortes infantis ocorreram no período neonatal (até 28 dias de vida), proporção que se mantém praticamente inalterada nos últimos anos.

Ainda de acordo com o estudo, dos 645 municípios paulistas, 186 não apresentaram nenhum óbito de crianças de até 1 ano de idade em 2016.

Veja as regiões do estado de São Paulo onde a taxa de mortalidade infantil é maior