As regiões com o maior número de estupros no RJ

São Paulo – No estado do Rio de Janeiro, 5.110 mulheres foram estupradas entre janeiro de 2016 e janeiro de 2017, o que significa que a cada dia quase 13 foram vítimas desse tipo de violência – uma a cada 2 horas.

Dados do Instituto de Segurança Pública (ISP), órgão vinculado à Secretaria de Segurança do Estado, mostram que a estatística, porém, apresentou ligeira queda em relação ao mesmo período do ano anterior, quando foram registrados 6.161 casos.

No conjunto de todas as 138 delegacias do estado, a que contabilizou a maior ocorrência de violência sexual no período foi a unidade de Campo Grande, localizada na zona oeste da cidade do RJ. Foram 188 casos no total.

As unidades policiais de Posse, Cabo Frio e Duque de Caxias aparecem na sequência com, respectivamente, 185, 174 e 167 casos de estupros registrados no último ano.

Em termos de variação no número de ocorrências registradas entre 2014 e 2017, a delegacia que teve a maior queda foi a unidade de Alemão, na Zona Norte do Rio. De 21 estupros, passou a 3 – quase 86% de diferença.

Um levantamento realizado pelo ISP mostra ainda que a violência sexual no estado do Rio de Janeiro tem como vítimas preferenciais as crianças e adolescentes. Meninas de 0 a 13 anos representam 45,1% do do total de mulheres vítimas de estupro e tentativa de estupro.

Veja na lista abaixo as delegacias que registraram o maior número de ocorrências de violência sexual e a variação de casos em três anos.