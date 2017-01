As praias impróprias para banho no verão 2017

São Paulo – Em pleno verão, os brasileiros precisam ficar atentos na hora de viajar pelo litoral do país. Na temporada 2017, mais de 150 praias foram classificadas como impróprias para banhistas.

De acordo com o levantamento realizado por EXAME.com, 14 unidades da federação estão com locais em que a qualidade da água está comprometida. Elas recebem essa classificação quando apresentam alta concentração de bactérias.

Santa Catarina registra hoje o maior número de pontos inadequados para banho de mar: entre as 214 praias monitoradas no estado, 71 estão poluídas e devem ser evitadas. Em contrapartida, no Maranhão, apenas um local (entre 21) foi considerado impróprio.

Para o presidente-executivo do Instituto Trata Brasil (ITB), Édison Carlos, a questão da qualidade das praias é grave. “Durante o verão, os sistemas de tratamento não dão conta do volume de pessoas e, devido ao funcionamento irregular, o esgoto é despejado no mar”, diz.

Segundo o especialista, a pessoa que entra em contato com a água contaminada pode contrair o vírus da Hepatite A, problemas gastrointestinais, verminoses, micoses e até conjuntivite.

Para conter o problema, segundo o presidente-executivo, as prefeituras deveriam investir recursos em saneamento ambiental, que envolve o tratamento da água e do esgoto, drenagem da chuva e coleta de resíduos sólidos.

“O uso de tanques de armazenamento de esgoto, por exemplo, seria uma solução para conter o volume no momento de pico e evitar o despejo da sujeira em locais impróprios”, afirma. “As praias brasileiras deixam muito a desejar”.

Veja as praias não recomendadas para banho no Brasil.

1. Alagoas

Rio São Francisco/Piaçabuçú – Rua Artur de Farias Lôbo /Frente ao Terminal Turístico de Artesanato

Rio São Francisco/Piaçabuçú – AL- 225,Sul/Frente ao restaurante Boca do Rio

Rio Niquim/ ± 300m da Foza

Praia da Avenida/Av. Assis Chateaubriand, interseção com à rua Dias Cabral

Praia da Avenida/Av. Assis Chateaubriand, interseção com à rua Barão de Anadia

Praia de Jatiúca/Av. Álvaro Otacílio, entre as Avenidas Antônio de Barros e Empresário Carlos da Silva Nogueira

Praia de Cruz das Almas/Av. Brigadeiro Eustáquio Gomes, entre as ruas Mascarenhas de Brito e Padre Luiz Américo Galvão

Praia de Maragogi/Frente à Praça Multieventos

Praia de Burgalhau/Frente ao restaurante

2. Bahia

Periperi – SSA PR 100 – Na saída de acesso à praia após travessia da via férrea

Penha – SSA PE 100 – Situada em frente à barraca do Valença

Bonfim – SSA BO 200 -Ao lado da quadra de esportes, em frente a rampa de acesso a praia

Pedra Furada – SSA FU 100 – Atrás do Hospital Sagrada Familia, em frente a ladeira que dá acesso a praia

Boa Viagem – SSA BV 100 Ao lado do forte Monte Serrat e em frente ao muro lateral da Fundação Luís Eduardo , junto

a rampa de acesso à praia

Boca do Rio – SSA BR 100 – Em frente ao posto Salva Vidas

Patamares – SSA CO 200 – Em frente ao posto Salva Vidas Patamares. Próximo ao Coliseu do Forró e ao Caranguejo de

Sergipe.

Lagoa de Abaete – SSA LA 100 Em frente a placa de fundação do parque

3. Ceará

Posto 11 – Farol

Posto 12 – entre a Praia dos Botes e o Farol I

Posto 13 – Entre o Monumento do Jangadeiro até a Praia dos Botes I

Posto 14 – Entre a foz do Riacho Maceió e o Monumento dos Jangadeiros

Posto 18 – Entre Espigão da Rui Barbosa até a rua José Vilar e o Espigão

Posto 22 – Entre a Rua Padre Mororó até a Av. Alberto Nepomuceno

Posto 26 – Entre a Rua Francisco Calaça até a Av. Pasteur I

Posto 27 – Entre a Rua Seis Companheiros até a Rua Francisco Calaça I

Posto 28 – Entre a Rua Lagoa do Abaeté até a Rua Seis Companheiros

Posto 30 – Entre a foz do Rio Ceará até a Rua das Goiabeiras I

Posto 31 – Barra do Ceará

4. Espírito Santo

Aracruz – Rio Guaxindiba – Sob a ponte próxima à foz do rio

Aracruz – Rio Sahy – Próximo a fóz do rio

Serra – Praia de Jacaraípe – Em frente à Colônia de Férias da Vale

Vitória – Mata da Praia

Vitória – Jardim da Penha

Vitória – Praia de Camburi

Vitória – Ilha do Frade

Vitória – Praia do Canto

Vitória – Praia de Santa Helena

Vitória – Praia/Enseada do Suá

Vila Velha – Lagoa Grande (Em frente ao Bar e Restaurante Lagoa Grande)

Vila Velha – Foz do Rio Jucu

Vila Velha – Praia do Ribeiro

Vila Velha – Prainha de Vila Velha (próximo a colônia de pescadores)

Guarapari – Praia de Santa Mônica – Em frente à Rua Santa Rita

Guarapari – Praia do Morro – Em frente ao Quiosque Nove

Guarapari – Muquiçaba – Em frente ao Ed. Porto Maior

Marataízes – Lagoa do Siri – Próximo ao KAIAQS BAR-MONTENEGRO

5. Maranhão

Praia de São Marcos – Foz do Rio Calhau

6. Paraíba

Praia da Penha

Praia da Penha – 06.06A

Praia de Jacarapé

Praia do Arraial

Praia de Pitimbú

Praia do Maceió

Praia da Guarita

7. Paraná

Pontal do Paraná – Balneário Olho D’água: Rio Olho d’água (Foz)

Matinhos – Balneário Flamingo: Rio Matinhos (Foz)

Matinhos – Caiobá (Praia Brava): Canal Caiobá (Foz)

Guaratuba – Rio Brejatuba (foz)

Guaratuba – Balneário Brejatuba: Gal. Mar. Deodoro (Foz)

Guaratuba – Balneário Brejatuba: Canal Clevelânida (Foz)

Guaratuba – Balneário Brejatuba: Canal do Camping (Foz)

Guaratuba – Balneário Nereidas/Eliane: Rio das Pedras (Foz)

Guaratuba – Balneário Nereidas/Eliane: Rio do Tenente (Foz)

Morretes / Antonina – Ponta da Pita

8. Pernambuco

Litoral Sul – Praia de Barra de Sirinhaém, em frente à Escola Municipal Leonildo da Silva

Litoral Sul – Praia de Barra de Sirinhaèm, em frente ao Loteamento Ondas da Barra

9. Rio de Janeiro

São Conrado – Em frente ao nº 220 da Avenida Prefeito Mendes de Morais

São Conrado – Canto esquerdo da praia, próximo ao costão rochoso

Botafogo – Em frente à Rua Marquês de Olinda

Botafogo – Em frente à comporta de Botafogo

Flamengo – Foz do rio Carioca

Flamengo – Em frente à Rua Corrêa Dutra

10. Rio Grande do Norte

Nísia Floresta / Foz do Rio Pirangi 5

Parnamirim / Pirangi do Norte (Coqueiros)

Parnamirim / Rio Pium (Balneário Pium)

Natal / Pta. Negra (Acesso principal)

Natal / Pta. Negra (Final do Calçadão)

Natal / Via Costeira (Cacimba do Boi)

Natal / Redinha (Rio Potengi)

11. Rio Grande do Sul

Praia da Capilha – Rio Grande

Camping Municipal – Cristal

Praia da Barrinha – São Lourenço do Sul

Carlos Larger – Candelária

Guaíba – Alegria

Guaíba – Florida

Recanto das Mulatas – Barra do Ribeiro

Lagoa do Peixoto – Osório

12. Santa Catarina

Balneário Camboriú – PRAIA DE LARANJEIRAS (Ponto 06)

Balneário Camboriú – PRAIA DE TAQUARAS (Ponto 09)

Balneário Camboriú – PRAIA DO BALN. CAMBORIÚ (Ponto 01)

Balneário Camboriú – PRAIA DO BALN. CAMBORIÚ (Ponto 02)

Balneário Camboriú – PRAIA DO BALN. CAMBORIÚ (Ponto 04)

Balneário Camboriú – PRAIA DO BALN. CAMBORIÚ (Ponto 05)

Balneário Camboriú – PRAIA DO BALN. CAMBORIÚ (Ponto 12)

Balneário Camboriú -PRAIA DO BALN. CAMBORIÚ (Ponto 13)

Balneário Camboriú – PRAIA DO BALN. CAMBORIÚ (Ponto 14)

Balneário da Barra do Sul – CANAL DO LINGUADO (Ponto 02)

Balneário da Barra do Sul – CANAL DO LINGUADO (Ponto 3)

Balneário Rincão – PRAIA DO RINCÃO (Ponto 05)

Barra Velha – LAGOA DE BARRA VELHA (Ponto 05)

Barra Velha – PRAIA DA BARRA VELHA (Ponto 02)

Barra Velha – PRAIA DA BARRA VELHA (Ponto 03)

Bombinhas – PRAIA DE BOMBAS (Ponto 04)

Bombinhas – PRAIA DE BOMBINHAS (Ponto 06)

Bombinhas – PRAIA DO CANTO GRANDE (Ponto 08)

Florianópolis – LAGOA DA CONCEIÇÃO (Ponto 38)

Florianópolis – LAGOA DA CONCEIÇÃO (Ponto 39)

Florianópolis -LAGOA DA CONCEIÇÃO (Ponto 62)

Florianópolis – PRAIA BRAVA (Ponto 69)

Florianópolis – PRAIA DA ARMAÇÃO DO PÂNTANO DO SUL (Ponto 64)

Florianópolis – PRAIA DA BEIRA MAR NORTE (Ponto 11)

Florianópolis – PRAIA DA SAUDADE (Ponto 04)

Florianópolis – PRAIA DA TAPERA (Ponto 48)

Florianópolis – PRAIA DE CANASVIEIRAS (Ponto 20)

Florianópolis – PRAIA DE CANASVIEIRAS (Ponto 55)

Florianópolis – PRAIA DE CANASVIEIRAS (Ponto 59)

Florianópolis – PRAIA DE PONTA DAS CANAS (Ponto 67)

Florianópolis – PRAIA DE PONTA DAS CANAS (Ponto 83)

Florianópolis – PRAIA DE SAMBAQUI (Ponto 14)

Florianópolis – PRAIA DO BALNEÁRIO (Ponto 02)

Florianópolis – PRAIA DO BOM ABRIGO (Ponto 08)

Florianópolis – PRAIA DO CACUPÉ (Ponto 10)

Florianópolis – PRAIA DO ITAGUAÇU (Ponto 06)

Florianópolis – PRAIA DO JARDIM ATLÂNTICO (Ponto 01)

Florianópolis – PRAIA DO JOSÉ MENDES (Ponto 52)

Florianópolis – PRAIA DO MATADOURO (Ponto 03)

Florianópolis – PRAIA DO MEIO (Ponto 05)

Florianópolis – PRAIA DO RIBEIRÃO DA ILHA (Ponto 47)

Florianópolis – PRAIA DOS INGLESES (Ponto 27)

Governador Celso Ramos – PRAIA DA ARMAÇÃO DA PIEDADE (Ponto 01)

Governador Celso Ramos – PRAIA DA FAZENDA DA ARMAÇÃO (Ponto 07) a

Governador Celso Ramos – PRAIA DA FAZENDA DA ARMAÇÃO (Ponto 08)

Governador Celso Ramos – PRAIA DA GAMBOA (Ponto 09)

Governador Celso Ramos – PRAIA DE CANTO DE GANCHOS (Ponto 12)

Governador Celso Ramos – PRAIA DE GANCHOS (Ponto 13)

Governador Celso Ramos – PRAIA DE PALMAS (Ponto 02)

Governador Celso Ramos – PRAIA DO ANTENOR (Ponto 05)

Imbituba – PRAIA DO PORTO (Ponto 08)

Itajaí – PRAIA BRAVA (Ponto 04)

Itapema – PRAIA DE ITAPEMA (Ponto 01)

Itapema – PRAIA DE ITAPEMA (Ponto 05)

Itapema – PRAIA DE ITAPEMA (Ponto 07)

Joinville – PRAIA DE VIGORELLI (Ponto 01)

Navegantes – PRAIA DE NAVEGANTES (Ponto 02)

Navegantes – PRAIA DE NAVEGANTES (Ponto 04)

Palhoça – PRAIA DE FORA (Ponto 04)

Passo de Torres – BRAÇO MORTO DO RIO MAMPITUBA (Ponto 02)

Passo de Torres – PRAIA DE PASSO DE TORRES (Ponto 01)

Penha – PRAIA ALEGRE (Ponto 02)

Penha – PRAIA DA ARMAÇÃO DO ITAPOCORÓI (Ponto 04)

Penha – PRAIA DA ARMAÇÃO DO ITAPOCORÓI (Ponto 05)

Penha – PRAIA DA ARMAÇÃO DO ITAPOCORÓI (Ponto 11)

Penha – PRAIA DE SÃO MIGUEL (Ponto 10)

Porto Belo – PRAIA DE PEREQUÊ (Ponto 03)

Porto Belo – PRAIA DE PEREQUÊ (Ponto 05)

São Francisco do Sul – PRAIA DOS PAULAS (Ponto 06)

São Francisco do Sul – PRAIA DOS PAULAS (Ponto 07)

São José – PRAIA DE GUARAREMA (Ponto 01)

13. São Paulo

Ubatuba – RIO ITAMAMBUCA FOZ DO RIO

Ubatuba – ITAGUA-AV. LEOVEGILDO, 1724

Ubatuba – PEREQUÊ-MIRIM

São Sebastião – PRETA DO NORTE

Ilhabela – ITAGUAÇU

São Vicente – PRAIA DA DIVISA

São Vicente – MILIONÁRIOS

São Vicente – PRAINHA

Guarujá – PEREQUÊ

Santos – APARECIDA

Praia Grande – VILA MIRIM

Praia Grande – Real

14. Sergipe

Praia do Bico do Pato

Prainha de Propriá

Prainha do Povoado Saúde

Prainha de Neópolis