São Paulo – Com pouco mais que 460 mil habitantes, a cidade de Macapá (AP) é a primeira na lista das piores capitais para se viver no Brasil, segundo estudo da consultoria Macroplan.

Para chegar a esta conclusão, a consultoria analisou os municípios com mais de 266 mil habitantes em 16 indicadores divididos em quatro áreas distintas: saúde, educação e cultura, segurança e saneamento e sustentabilidade.

O ranking foi formado por um índice que vai de 0 a 1 – quanto mais próximo de zero, pior é a condição de vida no local. Macapá ficou com um índice de 0,434.

Alguns exemplos explicam os pontos negativos da capital amapaense. Na área de saúde, por exemplo, Macapá aparece na 89ª posição entre as 100 maiores cidades do Brasil. Motivo? A cidade tem uma das mais altas taxas de mortalidade infantil e baixa cobertura de atendimento básico.

EXAME.com não conseguiu contato com a prefeitura da cidade até a publicação desta reportagem.

No extremo oposto está Curitiba (PR), que garantiu o primeiro lugar no ranking entre as melhores capitais do país, com índice de 0,695. Segundo o estudo, a cidade tem bons resultados nas quatro áreas analisadas pela consultoria.

Por lá, segundo o levantamento da Macroplan, 100% da população é atendida com água encanada e coleta de lixo. A título de comparação, na capital do Amapá, apenas 36,4% dos moradores têm água encanada.

Veja as melhores e piores capitais para se viver no Brasil e o desempenho de cada uma delas nas quatro áreas analisadas pela consultoria.

O RANKING DAS CAPITAIS DO PAÍS

Ranking Capital Estado Índice 1º Curitiba PR 0,696 2º Florianópolis SC 0,686 3º Vitória ES 0,681 4º Belo Horizonte MG 0,677 5º São Paulo SP 0,673 6º Palmas TO 0,657 7º Campo Grande MS 0,645 8º Rio de Janeiro RJ 0,627 9º Goiânia GO 0,622 10º Porto Alegre RS 0,622 11º Boa Vista RR 0,593 12º João Pessoa PB 0,574 13º Cuiabá MT 0,569 14º Fortaleza CE 0,566 15º Salvador BA 0,555 16º Recife PE 0,543 17º Natal RN 0,542 18º Teresina PI 0,536 19º Rio Branco AC 0,529 20º Manaus AM 0,528 21º Aracaju SE 0,512 22º São Luís MA 0,508 23º Belém PA 0,486 24º Maceió AL 0,473 25º Porto Velho RO 0,470 26º Macapá AP 0,434

COMO CADA CAPITAL SE SAIU EM EDUCAÇÃO E CULTURA

Ranking Capital UF Índice 1º Vitória ES 0,630 2º Florianópolis SC 0,619 3º São Paulo SP 0,579 4º Palmas TO 0,557 5º Belo Horizonte MG 0,546 6º Curitiba PR 0,543 7º Rio de Janeiro RJ 0,540 8º Cuiabá MT 0,536 9º Campo Grande MS 0,529 10º Teresina PI 0,526 11º Rio Branco AC 0,504 12º Goiânia GO 0,503 13º São Luís MA 0,494 14º Fortaleza CE 0,492 15º Porto Alegre RS 0,485 16º Manaus AM 0,465 17º Boa Vista RR 0,460 18º Recife PE 0,445 19º Porto Velho RO 0,439 20º Natal RN 0,434 21º João Pessoa PB 0,416 22º Aracaju SE 0,378 23º Belém PA 0,369 24º Salvador BA 0,369 25º Macapá AP 0,362 26º Maceió AL 0,341

COMO CADA CAPITAL SE SAIU EM SAÚDE

Ranking Capital Estado Índice 1º Curitiba PR 0,692 2º Palmas TO 0,688 3º Vitória ES 0,686 4º Belo Horizonte MG 0,682 5º Florianópolis SC 0,671 6º Campo Grande MS 0,622 7º Goiânia GO 0,605 8º Fortaleza CE 0,601 9º São Paulo SP 0,598 10º Porto Alegre RS 0,593 11º Natal RN 0,587 12º Boa Vista RR 0,587 13º João Pessoa PB 0,577 14º Porto Velho RO 0,568 15º Teresina PI 0,557 16º Rio de Janeiro RJ 0,556 17º Manaus AM 0,554 18º Rio Branco AC 0,548 19º Cuiabá MT 0,548 20º Recife PE 0,544 21º Aracaju SE 0,537 22º Belém PA 0,535 23º Salvador BA 0,520 24º Maceió AL 0,507 25º Macapá AP 0,498 26º São Luís MA 0,497

SEGURANÇA

Ranking Capital Estado Índice 1º São Paulo SP 0,888 2º Florianópolis SC 0,851 3º Rio de Janeiro RJ 0,828 4º Campo Grande MS 0,803 5º Belo Horizonte MG 0,759 6º Boa Vista RR 0,759 7º Curitiba PR 0,741 8º Macapá AP 0,740 9º Belém PA 0,738 10º Porto Alegre RS 0,731 11º Manaus AM 0,726 12º Rio Branco AC 0,721 13º Salvador BA 0,705 14º Palmas TO 0,686 15º Vitória ES 0,670 16º Porto Velho RO 0,664 17º Recife PE 0,663 18º Natal RN 0,633 19º Cuiabá MT 0,617 20º João Pessoa PB 0,590 21º Goiânia GO 0,582 22º Aracaju SE 0,579 23º Maceió AL 0,523 24º Teresina PI 0,503 25º Fortaleza CE 0,477 26º São Luís MA 0,476

COMO CADA CAPITAL SE SAIU EM SANEAMENTO E SUSTENTABILIDADE

Ranking Capital Estado Índice 1º Curitiba PR 0,945 2º Goiânia GO 0,874 3º São Paulo SP 0,869 4º Salvador BA 0,868 5º Belo Horizonte MG 0,860 6º Porto Alegre RS 0,858 7º João Pessoa PB 0,831 8º Campo Grande MS 0,814 9º Rio de Janeiro RJ 0,811 10º Vitória ES 0,767 11º Palmas TO 0,764 12º Boa Vista RR 0,761 13º Florianópolis SC 0,758 14º Aracaju SE 0,672 15º Fortaleza CE 0,668 16º Recife PE 0,660 17º Cuiabá MT 0,641 18º Maceió AL 0,618 19º Natal RN 0,609 20º São Luís MA 0,566 21º Teresina PI 0,533 22º Manaus AM 0,505 23º Belém PA 0,495 24º Rio Branco AC 0,457 25º Macapá AP 0,316 26º Porto Velho RO 0,274

FONTE DOS INDICADORES

*Todos os dados foram coletados de órgãos Governamentais da União, dos Estados e Municípios entre os anos de 2004 e 2015. Veja aqui todas as fontes dos indicadores.