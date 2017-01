As frases que deram o que falar nesta semana – 27/01

Brasília – Após a internação da ex-primeira dama Marisa Letícia, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) voltou aos holofotes nesta semana. Em viagem pela Espanha, a ex-presidente Dilma Rousseff (PT) defendeu uma eventual candidatura do petista na disputa pelo comando do Palácio do Planalto em 2018.

“O segundo golpe é impedir que Lula seja candidato”, disse Dilma, destacando com o ex-presidente é acusado de corrupção por um promotor “sem provas”.

Por outro lado, o delegado da Polícia Federal que coordena as investigações da Operação Lava Jato, Igor Romário de Paula, desmentiu o colega Maurício Moscardi Grillo, que, em entrevista à revista Veja, disse que a PF havia “perdido o timing” para prender o petista. “Timing para prender Lula pode surgir em 30 ou 60 dias”, afirmou Igor Romário.

Veja um resumo das frases que marcaram os últimos dias:

O segundo golpe é impedir que Lula seja candidato Ex-presidente Dilma Rousseff (PT) durante entrevista coletiva em Sevilha, na Espanha

A perspetiva é que número de investigados na Lava Jato duplicará após delação da Odebrecht Procurador da República Deltan Dallagnol

Timing para prender Lula pode surgir em 30 ou 60 dias Igor Romário de Paula, delegado da Polícia Federal que coordena as investigações da Operação Lava Jato

Tem dedo estrangeiro na Lava Jato Ex-presidente Luiz Inácio Lula da SIlva (PT)

Eike está surpreso, uma vez que sempre esteve à disposição das autoridades, mas muito tranquilo porque tem certeza que vai prestar todos os esclarecimentos necessários Advogado de defesa de Eike Batista, Fernando Martins

O ministro Alexandre [de Moraes] é extremamente qualificado, respeitado, tem todas as qualidades para ser ministro do STF, mas essa não é uma questão partidária Senador Aécio Neves (PSDB-MG)

Comigo não vão ter moleza. Eu sou prefeito para defender a cidade e o interesse da cidade é sem pichação. Eles terão a resposta. Isso é inaceitável Prefeito de São Paulo João Doria (PSDB-SP)

Se o STF se manifestar no sentido da possibilidade constitucional da candidatura de [Rodrigo] Maia, eu retiro a minha candidatura Deputado federal Rogério Rosso (PSD-DF), ao suspender sua campanha para a eleição a Presidência da Câmara

2016 deve ser lembrado “pela volta da perspectiva de crescimento Ministro da Fazenda, Henrique Meirelles