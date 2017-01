As frases que deram o que falar nesta semana – 20/01

São Paulo – A morte do ministro Teori Zavascki, do Supremo Tribunal Federal (STF), estampou os noticiários de todo o mundo nesta semana. A morte do magistrado, que foi vítima de um acidente de avião nesta quinta-feira (20), foi comentada pelas mais relevantes figuras políticas do país.

A semana também foi marcada por novas rebeliões nas penitenciárias brasileiras.

O governador do Amazonas, José Melo (Pros), deu uma declaração polêmica sobre o assunto e o ministro da Defesa, Raul Jungmann, ressaltou que os militares não irão enfrentar as facções que atuam nas cadeias, já que essa tarefa cabe às polícias.

Veja um resumo das frases que marcaram os últimos dias:

O ministro Teori Zavaski representa um dos pontos altos na história da nossa Justiça. O seu trabalho permanecerá para sempre, e a sua presença e o seu exemplo ficarão como um rumo do qual não nos desviaremos, cientes de que as pessoas morrem, suas obras e seus exemplos, não A presidente do Supremo Tribunal Federal, Carmem Lúcia

O Brasil perdeu hoje um cidadão que honrou a Magistratura em todos os postos que ocupou. Minha solidariedade à família do ministro Teori Zavascki e aos membros do STF. O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva

O Brasil tem uma grande dívida de reconhecimento e gratidão com o ministro pela forma equilibrada e responsável com que ele conduziu um dos momentos mais difíceis da história do país. Ele honrou a cadeira que ocupou na nossa mais alta Corte O senador Aécio Neves sobre a fatalidade com o ministro do STF

Perdemos um magistrado exemplar, eterno vigilante da Constituição, absolutamente coerente com suas convicções Senador Eunício Oliveira, Líder da Bancada do PMDB, sobre a morte de Teori Zavascki

Teori era um magistrado sério, correto e brilhante. Prestou um grande serviço à magistratura brasileira com sua experiência, e cultura jurídica O ex-presidente José Sarney sobre a morte do ministro do STF

As Forças Armadas não terão contato direto com os detentos. Não haverá esse contato com a criminalidade. As Forças Armadas não irão enfrentar essas facções, isso é tarefa de polícias o ministro da Defesa, Raul Jungmann

Não tinha nenhum santo. Eram estupradores, matadores (…) e pessoas ligadas a outra facção, que é minoria aqui no Estado do Amazonas O governador do Amazonas José Melo sobre a crise penitenciária

Lula não precisa ser lançado para 2018. Ele já é candidato permanente do PT à presidência da República O presidente nacional do PT, Rui Falcão

Não podemos esperar 2018. Precisamos saber se temos forças para antecipar. A gente pode suportar. Mas o brasileiro não aguenta esperar O ex-presidente Lula em defesa da antecipação das eleições presidenciais de 2018