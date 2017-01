As frases que deram o que falar nesta semana – 13/1

São Paulo — O massacre nos presídios do país, que já levou à morte quase 100 detentos, marcou os noticiários desta semana.

Governadores e até o presidente da República assumiram que a situação é grave. Em resposta, o ministério da Justiça disse que vai se reunir com estados para montar um plano de ação imediato para a crise penitenciária. Além disso, enviou homens e mulheres da Tropa Nacional a Manaus e Boa Vista.

A semana também foi marcada por depoimentos do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva indicando que ele pode vir a concorrer à presidência em 2018.

Enquanto as eleições presidenciais não chegam, a disputa pela liderança da Câmara dos Deputados é que tem gerado troca de farpas entre base aliada e oposição no Congresso.

Veja um resumo das frases que definiram os últimos dias:

Me ligaram e confirmaram. Desde ontem [sexta-feira], já tinham falado: “Simone, o ‘seu’ Jaime tá morto. Cavaram um buraco aqui e enterraram ele. Eu fiz foi ver”. E o estado de Roraima sabe que tem celular lá dentro. Então me ligaram e me falaram que o meu marido tá enterrado lá dentro, na cozinha. E o que tá faltando para desenterrar o meu marido, gente?”