As frases que deram o que falar nesta semana – 03/02

São Paulo — A semana foi marcada pelas eleições dos presidentes da Câmara, Rodrigo Maia (DEM- RJ), e do Senado, Eunício Oliveira (PMDB-CE), uma vitória política para o governo Michel Temer (PMDB). Segundo analistas ouvidos por EXAME.com, esses resultados podem ajudar o governo a aprovar reformas e também a manter o mandato até o fim de 2018.

Mas as disputas políticas deram uma trégua na tarde de ontem (2), quando foi anunciada a morte cerebral da ex-primeira dama Marisa Letícia, de 66 anos, mulher do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Aliados e adversários políticos de Lula prestaram condolências e viajaram a São Paulo para oferecer apoio ao petista.

Já no Supremo Tribunal Federal, o ministro Edson Fachin foi transferido para a 2ª turma da Corte e assumiu todos os processos que eram do ministro Teori Zavascki, morto em um acidente de avião, no âmbito da Operação Lava Jato. Antes disso, na segunda-feira, 30, a presidente do STF, a ministra Cármen Lúcia, já havia homologado todas as 77 delações da Odebrecht na Lava Jato.

Veja as principais frases que marcaram a semana:

Eu acho que a pressão e a tensão fazem as pessoas chegarem ao ponto que a Marisa chegou. Mas isso não vai fazer eu ficar chorando pelos cantos. Vai ficar apenas batendo na minha cabeça, como mais uma razão para que a luta continue Lula, em conversa com militantes na frente do Instituto Lula, no dia 30/01/2017

Dona Marisa foi o esteio de sua família, a base para que Lula pudesse se dedicar de corpo e alma à luta pela construção de um outro Brasil, mais justo, mais solidário e menos desigual, desde as primeiras reuniões sindicais na Vila Euclides, passando pela fundação do PT e da CUT, até a chegada à Presidência da República. Dilma, em nota de pesar sobre a morte cerebral de Marisa Letícia, publicada nas redes sociais no dia 02/02/2017

Se, ao expormos a situação do Brasil, a palavra crise é inevitável, ao apresentarmos o caminho para o futuro, o termo-chave é reforma. É hora de encarar sem rodeios as grandes reformas de que o Brasil precisa. Temer, em discurso oficial lido por parlamentares na Câmara no dia 02/02/2017

Precisamos terminar 2018 com a certeza que a Câmara dos Deputados é uma Câmara que comanda a reforma do Estado brasileiro. Rodrigo Maia, em coletiva de imprensa após a reeleição na Câmara no dia 02/02/2017

Temos de assegurar o funcionamento pleno do Estado de Direito e o funcionamento de cada uma das instituições da República, que têm de cumprir seus papéis constitucionais. Mas é essencial ser firme, ser duro e ser líder quando um Poder parece se levantar contra um outro Poder. Eunício Oliveira, em discurso de posse da presidência do Senado, em 01/02/2017

Sempre defendi a continuidade da Lava Jato. Qualquer investigação requer transparência, e mesmo o fim do sigilo sempre nos aproxima da verdade e evita manipulações e vazamentos. Renan Calheiros, em discurso de despedida da presidência do Senado, em 01/02/2017