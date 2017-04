Greve Geral deixa parte de São Paulo vazia e fantasma

Membro do MTST durante bloqueio em avenidas do centro de São Paulo em dia de greve geral (28/04)

Membro do MTST durante bloqueio em avenidas do centro de São Paulo em dia de greve geral (28/04)

Greve geral: protesto em rodovia no Rio Grande do Sul

As vias de acesso à Esplanada dos Ministérios, em Brasília, estão interditadas no dia da greve geral de 28/04

A Rodoviária do Plano Piloto, em Brasília, amanhece sem ônibus devido à greve geral (28/04)

Manifestações em rodovias federais no paraná por causa dos atos convocados para a greve geral de 28/04

Pessoas aguardam táxis, vans e caronas no terminal Barra Funda durante a greve geral em 28/04/2017

Membro do Movimento dos Sem-Teto próximo a barricada em chamas durante protesto e bloqueio em avenida de São Paulo durante a greve geral do dia 28/04/2017

Linha amarela do metrô durante greve geral (28/04)

10. Avenida deserta no centro do Rio de Janeiro durante greve geral do dia 28/04/2017

