As fotos da greve geral desta sexta-feira no Brasil

Membro do MST de São Paulo, durante greve geral, contra reformas do governo Temer

1 /33 Membro do MST de São Paulo, durante greve geral, contra reformas do governo Temer (Nacho Doce/Reuters)

2. Greve geral, no Rio de Janeiro, contra as reformas do governo Temer

2/33 Greve geral, no Rio de Janeiro, contra as reformas do governo Temer (Sergio Moraes/Reuters)

Greve geral, no Rio de Janeiro, contra as reformas do governo Temer