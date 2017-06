As cidades mais pacíficas do Brasil, segundo o IPEA

São Paulo – 29 das 30 cidades mais pacíficas do país estão nas regiões Sul e Sudeste, segundo um levantamento do Ipea com dados de 2015.

A única exceção é Cametá, no Pará, que aparece em 22º lugar. No topo da lista, está a catarinense Jaraguá do Sul, que contabiliza apenas 3,7 mortes a cada 100 mil habitantes no ano.

Para dar uma ideia, a média brasileira é de 28,9 homicídios a cada 100 mil pessoas

Em seguida, aparece Brusque, também em Santa Catarina, seguida pelas paulistas Americana e Jaú.

O estudo destaca que a taxa de homicídios caiu em vários estados, mas que houve discrepâncias muito grandes: enquanto em alguns locais ela subiu mais de 100% nos últimos dez anos, em outros, como o estado de São Paulo, caiu 44%.

O ranking das cidades mais pacíficas é montado a partir das menores taxas de homicídio do país, em municípios com mais de 100 mil habitantes.

Jaraguá do Sul

O Ipea destaca o alto patamar do Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) de Jaraguá do Sul, que em 2010 estava em 0,803, como diferencial.

Além disso, o percentual de adultos com ensino fundamental completo era de 68,7%, enquanto em Altamira (PA), o município mais violento, era de 46,1%.

A renda per capita em Jaraguá do Sul ainda era de mais que o dobro da de Altamira.

Veja o ranking das cidades mais pacíficas do Brasil

O ranking do Ipea mostra as 30 cidades mais pacíficas do país, levando em conta municípios com mais de 100 mil habitantes: