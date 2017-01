As capitais em que a tarifa do ônibus ficou mais cara em 2017

São Paulo – Andar de ônibus neste ano ficou mais caro em, pelo menos, seis capitais brasileiras: Belo Horizonte (MG), Brasília (DF), Florianópolis (SC), Salvador (BA), São Luís (MA), São Paulo (SP), Teresina (PI) e Vitória (ES).

Com isso, de acordo com levantamento feito por EXAME.com, Belo Horizonte é a capital com a tarifa de ônibus mais cara depois da virada do ano: desde o dia 3 de janeiro, a passagem para os moradores de BH saltou para R$ 4,05. No ano passado, o valor era de R$ 3,70.

Em Brasília (DF), a passagem de ônibus passou a custar R$ 3,50, mas a tarifa em algumas linhas do metrô é de R$ 5,00 desde o último dia 2.

Na capital paulista, o prefeito João Doria manteve a promessa de congelar os atuais R$ 3,80. Contudo, passageiros que fazem uso da integração entre os ônibus municipais e trilhos (metrô e CPTM) pagarão reajuste de R$ 5,92 para R$ 6,80 a partir do dia 8 de janeiro. O aumento de 14,8% fica acima dos 4,87% da inflação projetada para o ano.

Nas próximas semanas, devem ser divulgados novos valores em outras capitais. João Pessoa (PB) está entre as que aguardam a reunião do Conselho Municipal de Transportes/Mobilidade para definir um eventual aumento.

Já no Rio de Janeiro (RJ), o secretário municipal de Transportes, Fernando MacDowell, afirmou em entrevista ao programa Bom Dia Rio, que o reajuste no bilhete de ônibus só ocorrerá quando todos os veículos da cidade tiverem com o ar-condicionado instalado. Até lá, a cidade manterá o valor de R$ 3,80.

Veja as capitais onde a passagem do ônibus ficou mais cara em 2017.