As articulações de Temer antes da leitura de denúncia

A leitura estava programada para a última sexta, mas somente dois deputados foram até o plenário. JHC (PSB-AL), que presidiu a sessão, e Celso Jacob (PMDB-RJ), que precisa estar na Câmara mesmo nas sextas – quando seus pares já estão em suas casas – porque está preso em regime semiaberto. Jacob deve estar em seu ambiente de trabalho quando não está na prisão.

As segundas normalmente também têm um quórum baixo no Congresso, mas a intenção do governo é eliminar a denúncia e destrancar a pauta da Câmara o mais rápido possível. Temer passou o domingo recebendo aliados e ministros para articular como barrar a denúncia.