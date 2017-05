As acusações dos delatores da JBS contra Michel Temer

São Paulo – Uma conversa extraoficial no final da noite do dia 7 de março deste ano, no Palácio do Jaburu, levou o presidente Michel Temer para o centro da pior crise de seu governo desde que ele chegou a Presidência há cerca de 370 dias e que pode custar o seu mandato.

As acusações dos executivos da JBF extrapolam o que se pode ouvir nos 30 minutos da gravação entregue pelo empresário Joesley Batista para a Procuradoria-Geral da República.

Além das suspeitas de anuência à compra do silêncio de Eduardo Cunha e da suposta conivência há uma série de crimes relatados durante a conversa, o presidente também é acusado de negociar pessoalmente repasses de propina e ter ficado com 1 milhão de reais de um total de 15 milhões de reais entregues pelo grupo, entre outros.

Os indícios apresentados pelos delatores devem embasar as investigações contra o presidente pela possível prática de corrupção passiva, constituição e participação em organização criminosa e obstrução à investigação de organização criminosa.

Todas as denúncias são devidamente negadas pelo presidente.

Teria recebido R$ 1 mi de um total de R$ 15 mi em propina

Temer é acusado pelo diretor da J&F Ricardo Saud de embolsar 1 milhão de reais em propina da campanha de 2014. Segundo Saud, após uma reunião com o então candidato a vice sobre os repasses em São Paulo, o peemedebista entregou um papel com um endereço onde o valor deveria ser entregue.

No local indicado fica a empresa de engenharia e arquitetura Argeplan, que tem como sócio o coronel aposentado da Polícia Militar João Baptista Lima Filho, que é amigo de Temer e já foi assessor dele.

Em planilhas e anotações entregues à Procuradoria-Geral da República pelo diretor da J&F Ricardo Saud, o presidente Michel Temer estaria relacionado a cinco repasses feitos pela J&F. Efetivamente, segundo Saud, foram repassados 15 milhões de reais desse montante. Em três dessas anotações, o presidente é citado:

. Repasse de R$ 2 milhões. Aparece com a data de 29 de agosto de 2014. Com a seguinte nota: “Campanha Paulo Skaff, autorizado por Temer, pagar para empresa JEMC, escritório de consultoria de Duda Mendonça, publicitário do mesmo”. Sobre esse repasse, o diretor ainda juntou uma cópia da nota fiscal do pagamento à empresa de Duda Mendonça.

. Repasse de R$ 3 milhões. A data está apagada. Com a seguinte nota: “Temer pede para repassar à Eduardo Cunha. Valor entregue em espécie no Rio de Janeiro”.

. Repasse de R$ 1 milhão. Setembro de 2014. Com a seguinte nota: “Temer pede para entregar ao Sr Yunes. O valor em espécie Florisvaldo entregou em espécie”. Esse último valor, segundo o delator teria sido embolsado pelo presidente.

Há um repasse de R$ 9 milhões supostamente dissimulados como doações oficiais para o Diretório Nacional do PMDB que foram depositados em 2014.

Saud relatou ainda que, nas eleições de 2014, a empresa teria acertado com o então ministro da Fazenda, Guido Mantega, um repasse de R$ 43 milhões de “propinas dissimuladas” aos “coringas” do PMDB no Senado para abafar uma rebelião deles contra a candidatura à Vice-Presidência de Michel Temer na chapa de Dilma Rousseff.

Leia: Temer pediu R$ 1 milhão em dinheiro vivo, diz diretor da JBS e JBS teria dado propina para abafar rebelião do PMDB contra Temer



Teria dado anuência à compra do silêncio de Eduardo Cunha

Batista afirmou à PGR que sempre recebeu “sinais claros” de que o ex-deputado Eduardo Cunha (PMDB-RJ) e o corretor Lúcio Funaro, ambos presos pela Lava Jato, só ficariam “calmos” se fossem feitos pagamentos em seus nomes.

Segundo o delator, Temer lhe disse em reunião no Palácio do Jaburu, no dia 7 de março, que Cunha o “fustiga”. Para Batista, essa declaração significou como “recado de que pagasse” para que o ex-deputado e Funaro não partissem para a delação premiada.

O presidente Michel Temer e Joesley Batista ainda teriam uma senha para se referir ao pagamento de mesadas a Cunha e Funaro, de acordo com delação feita por Ricardo Saud, lobista da JBS e apontado como operador da distribuição de propina da empresa a políticos.

“O Michel Temer sempre pedia para manter eles lá. O código era ‘tá dando alpiste pros passarinhos? Os passarinhos tão tranquilos na gaiola?'”, disse Saud em depoimento prestado no dia 10 de maio à PGR, segundo o site da Folha de S. Paulo.

O lobista também deu detalhes de onde seriam retiradas as propinas. Ele aponta que o dinheiro pago em parcelas para Cunha teria vindo de contrato fraudulento para obter recursos do fundo de investimento do FGTS. Os fundos teriam sido liberados por influência do ex-vice-presidente da Caixa Fábio Cleto, que foi investigado pela Lava Jato em janeiro.

A JBS teria começado a pagar pelo silêncio de Cunha e Funaro quando as parcelas do acordo estavam acabando. Segundo Saud, o ex-ministro da Secretaria de Governo de Temer, Geddel Vieira Lima, era quem pedia a Joesley Batista para “dar alpiste aos passarinhos”.

Além disso, Segundo Joesley, Temer teria dito a ele que poderia ajudar o ex-presidente da Câmara Eduardo Cunha no Supremo Tribunal Federal, com um ou dois ministros.

LEIA: O contexto da conversa de Temer e Joesley sobre Cunha e “Alpiste” era código de Temer para propina de Cunha, diz delator

Teria tentado cancelar, via Aécio, o julgamento da chapa

Segundo a gravação feita por Batista, Temer teria pedido a Aécio Neves que retirasse a ação contra a chapa Dilma-Temer do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

“A Dilma caiu e a ação continuou, e ele [Michel Temer] quer que eu retire a ação, cara, só que se eu retirar, e não estou nem aí, eu não vou perder nada, o Janot assume, o Ministério Público assume essa merda”, teria dito Aécio ao dono da JBS.

O julgamento do pedido de cassação, em que Temer e Dilma são acusados de abuso de poder político e econômico na eleição de 2014, está marcado para o dia 6 de junho. Caso sejam considerados culpados, Temer será cassado e o primeiro na linha de sucessão, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, deve assumir interinamente até a escolha de um novo presidente.

Propina para o homem de confiança

O deputado Rodrigo Rocha Loures (PMDB-PR), conhecido por ser homem de confiança de Michel Temer, foi flagrado pela Polícia Federal recebendo uma mala com R$ 500 mil enviados por Joesley Batista.

O valor, segundo os empresário, seria o pagamento da primeira parcela de um total de cerca de 600 milhões de reais para que o hoje deputado afastado ajudasse a resolver um impasse bilionário no Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade).

O órgão analisa uma disputa entre a Petrobras e a Usina Termelétrica EPE, que pertence à J&F. Segundo Batista, a empresa perdia cerca de 1 milhão de reais por dia com os preços do gás fornecido pela estatal à termelétrica. Saud afirmou na delação que tem “certeza” que o dinheiro foi destinado a Temer.