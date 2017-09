As 10 cidades pequenas mais inteligentes e conectadas do Brasil

São Paulo – Construir soluções inovadoras para os centros urbanos não é uma tarefa fácil. Dez pequenas cidades brasileiras, no entanto, são exemplo de como é possível entregar eficiência apesar do orçamento limitado.

Considerando os municípios com até 100 mil habitantes, Cajamar, localizada na região metropolitana de São Paulo, foi eleita a cidade mais inteligente e conectada do Brasil segundo um ranking montado pela consultoria Urban Systems.

O título não veio à toa: com menos de 73 mil habitantes, Cajamar concentra bons resultados em economia, com um Produto interno Bruto (PIB) elevado (de 140 mil reais por habitante) e 94% de independência do setor público em relação aos empregos – o que significa que apenas 6% dos trabalhadores não trabalham no setor privado.

O esforço para atrair investidores também contribuiu para que a cidade alcançasse o topo do ranking. Entre 2014 e 2015, o crescimento no número de empresas foi de 2,7% – no Brasil, o aumento foi de 0,5% no mesmo período.

Para montar o ranking, a Urban Systems avaliou a integração entre mobilidade, urbanismo, meio ambiente, energia, tecnologia e inovação, economia, educação, saúde, segurança, empreendedorismo e governança, usando 70 indicadores diferentes.

Entre as outras cidades que obtiveram os melhores resultados, Vinhedo (SP) e Amparo (SP) aparecem em segundo e em terceiro lugar no ranking.

Veja a lista completa:

Ranking Cidade População* 1º Cajamar (SP) 72.875 2º Vinhedo (SP) 73.855 3º Amparo (SP) 70.742 4º Jaguariúna (SP) 53.069 5º Pato Branco (PR) 79.869 6º Joaçaba (SC) 29.310 7º Ilha Solteira (SP) 26.443 8º Viçosa (MG) 77.863 9º Ouro Preto (MG) 74.356 10º Itaúna (MG) 92.091

*Estimativas de 2016