Artistas organizam protesto pelas Diretas Já; veja quem participa

São Paulo – Artistas, ativistas e blocos de carnaval de São Paulo realizam neste domingo, dia 4, no Largo da Batata, um ato contra o presidente Michel Temer (PMDB) e a favor das eleições diretas.

O protesto, que será realizado na capital paulista a partir das 11h, deve receber os cantores Mano Brown, Emicida, Criolo, Maria Gadú, Péricles, Rael, entre outros.

“Vamos ocupar o Largo da Batata com nossa música e nossos estandartes para defender o direito do povo eleger o próximo presidente da república”, afirmam os organizadores em evento agendado no Facebook. Mais de 16 mil pessoas confirmaram participação.

“O que estamos propondo é uma nova linguagem: a partir de uma convocação da manifestação feita por artistas, mídia ativistas e grupos culturais, queremos estimular e envolver diversos setores da sociedade, inclusive os partidos, em torno dessa pauta urgente e que nos une”, afirma o tradicional bloco Acadêmicos do Baixo Augusta, que integra a equipe de organização do evento.

Na semana passada, um protesto em defesa das “Diretas Já” reuniu 50 mil pessoas na Praia de Copacabana, no Rio de Janeiro. Artistas como Caetano Veloso e Milton Nascimento também participaram do ato.