Apuração aponta rede de contas para propinas na Suíça

Genebra – Ex-diretores da Petrobras mantiveram na Suíça, segundo apontam autoridades do país, uma rede de contas em mais de uma dezena de bancos, o que permitiu a movimentação por anos de propinas a diversos beneficiários. A primeira delas teria sido aberta em 1997.

Segundo as investigações na Suíça, o ex-diretor de Serviços da estatal Renato Duque mantinha uma offshore, a Drenos, e a partir dessa conta distribuía pagamentos.

Ele também controlava outra conta no banco Julius Baer. Já o ex-gerente da Petrobras Pedro Barusco abriu um total de 19 contas em nove bancos na Suíça para receber propinas.

As investigações apontam que Barusco criou uma offshore, a Tropez Real State, e uma conta em seu nome, em 2004. Dez anos depois, essa conta foi fechada com US$ 13,5 milhões.

Desse total, US$ 8,7 milhões eram de propinas, principalmente da empresa holandesa SBM. Em março de 2014, ele tentou fazer mais uma série de transferências.

Mas com as investigações já em andamento, os suíços o impediram e bloquearam os valores.

Barusco ainda indicou que, para a abertura das contas na Suíça, utilizou os serviços do mesmo intermediário que teria ajudado Paulo Roberto Costa, ex-diretor de Abastecimento da Petrobras, e que teve US$ 23 milhões bloqueados.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.