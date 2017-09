Após Macron, Doria se encontra com Macri na quinta-feira

São Paulo – Após ser recebido na semana retrasada, em Paris, pelo presidente francês Emmanuel Macron, o prefeito de São Paulo, João Doria (PSDB), vai se encontrar na quinta-feira, 14, em Buenos Aires, com o presidente da Argentina, Mauricio Macri.

O prefeito viajará em seu avião particular pela manhã e voltará à Capital no mesmo dia. Os detalhes da viagem foram fechados na manhã desta segunda-feira, 11, em uma reunião com empresários brasileiros e argentinos ao lado do diretor-presidente da SP Negócios, Juan Quirós, e do secretário de Relações Internacionais, Júlio Serson, no Hotel Hyatt.

Depois da reunião, o prefeito assiste a uma palestra do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, durante um almoço do Lide – grupo de lideranças empresariais fundado por Doria.

Adversário de Doria na disputa interna do PSDB pela vaga de candidato à Presidência, o governador Geraldo Alckmin (PSDB) vai reforçar sua agenda de viagens.

Na próxima segunda-feira, 18, ele vai a Belo Horizonte, provavelmente em voo de carreira. Na capital mineira, vai cumprir extensa agenda de candidato: palestra no Instituto Teotônio Vilela, entrevista a rádios locais e encontro com empresários.