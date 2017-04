6 integrantes de uma quadrilha morrem em ação da PF no Paraná

São Paulo – Equipes da Polícia Federal das Delegacias de Maringá e Cascavel, no interior do Paraná, entraram em confronto armado com uma quadrilha de assaltantes a banco na manhã desta sexta-feira, 7.

De acordo com nota da PF, o confronto resultou “na morte de seis criminosos em decorrência da reação violenta à ação policia”.

A confrontação ocorreu por volta das 7h30 nas águas do Rio Paranapanema, nos limites do município de Alvorada do Sul. Por volta de 4h30, segundo nota divulgada pela PF, o mesmo grupo explodiu as dependências de duas agências bancárias no município de Cruzália, interior de São Paulo.

“Este grupo possui ‘modus operandi’ semelhante a outras cinco ocorrências de explosão e roubos a banco em municípios do interior de São Paulo e Paraná”, destacou a Polícia Federal.

Segundo a PF em Curitiba, “o resultado dos trabalhos de hoje (sexta)” é decorrente de serviços integrados de inteligência entre a Polícia Federal e Departamento de Inteligência do Estado do Paraná, órgão da Secretaria de Segurança Pública do Estado.