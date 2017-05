Após afastamento de Aécio, PSDB deve eleger novo presidente

São Paulo – Com a decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) em afastar Aécio Neves de seu cargo no Congresso Nacional, o PSDB deve se reunir ainda nesta quinta-feira (18) para definir um sucessor.

De acordo com o jornal Folha de S. Paulo, a tendência é que o deputado federal Carlos Sampaio (PSDB-SP), vice-presidente jurídico da sigla, assuma o cargo interinamente e convoque, posteriormente, a Executiva Nacional da legenda para eleger um novo presidente.

Segundo a publicação, tucanos já articulam possíveis nomes para o comando do partido: O senador Tasso Jereissati (CE), o ministro das Relações Exteriores, Aloysio Nunes, e o próprio Carlos Sampaio.