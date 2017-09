Apoio a Lula chega aos assuntos mais comentados do Twitter

São Paulo – Pouco antes do início do depoimento do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva ao juiz Sérgio Moro, manifestações de apoio ao petista foram publicadas às centenas na internet e chegaram os ‘trending topics’ (assuntos mais comentados) do Twitter.

Lula está em Curitiba e presta depoimento a Moro no âmbito do processo que apura suposta corrupção passiva e lavagem de dinheiro na compra pela Odebrecht do terreno em que seria construída a sede do Instituto Lula em São Paulo.

A hashtag #ToComLula ocupa a primeira posição da lista no Brasil e a terceira colocação no ranking global. Políticos do PT, artistas e apoiadores do ex-presidente têm se manifestado na rede social.

As palavras de apoio a Lula dividem espaço com críticas à atuação de Moro na Operação Lava Jato.

“Provas e mais provas contra Geddel, Temer, Aécio… mas Moro quer Lula, mesmo sem provas. #LulaXMoro #ToComLula”, publicou o senador Lindbergh Farias (PT-PB).

O deputado federal Paulo Teixeira (PT-SP) é outro que usou o Twitter para condenar a atuação de Moro no processo e manifestar apoio a Lula.

O uso da hashtag, entretanto, não é exclusivo de defensores do ex-presidente. Internautas contrários a Lula também publicaram, ainda que em escala muito menor, mensagens ironizando a expressão.

“#EuNão #ToComLula”, escreveu um usuário da rede, que também publicou uma montagem do ex-presidente atrás das grades.