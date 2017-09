AO VIVO: STF volta a analisar futuro de denúncia contra Temer

São Paulo – Os ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) retomam nesta quinta-feira (21) o debate sobre o futuro da nova denúncia contra Michel Temer.

Até o final da sessão de ontem, com exceção do ministro Gilmar Mendes, a maioria dos membros da corte já tinha sinalizado que o STF depende do aval da Câmara dos Deputados para analisar a validade das provas apresentadas ou a admissibilidade das acusações.

Nesta quinta, votam os ministros Marco Aurélio Mello, Celso de Mello e Cármen Lúcia. Se ninguém mudar a orientação do próprio voto (algo improvável), a tendência é que a denúncia apresentada na última quinta-feira pela Procuradoria-Geral da República seja enviada à Câmara nos próximos dias. O presidente da Casa, Rodrigo Maia, já afirmou que o assunto deve ser votado até outubro.

Lá, ela deve passar pelo escrutínio da CCJ e do plenário — onde o governo precisa de apenas 172 votos para barrar o avanço da denúncia. No último dia 2 de agosto, 227 deputados votaram contra o envio da primeira denúncia contra Temer ao STF sob a justificativa, na maior parte dos casos, que o afastamento do presidente nesta altura dos acontecimentos comprometeria a estabilidade econômica.

