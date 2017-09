AO VIVO: STF julga futuro de denúncia contra Temer

São Paulo – O Supremo Tribunal Federal (STF) analisa nesta quarta-feira (20) o futuro da denúncia apresentada pela Procuradoria-Geral da República contra o presidente Michel Temer na última quinta-feira (14).

Os ministros vão discutir um pedido da defesa do peemedebista para que a denúncia não seja enviada à Câmara dos Deputados (etapa necessária para que o STF aceite as investigações). A defesa questiona a validade das provas apresentadas diante das suspeitas em torno do acordo de delação premiada fechado entre a PGR, o empresário Joesley Batista e o executivo Ricardo Saud, ambos do grupo J&F.

O acordo foi quebrado depois que os executivos entregaram áudios que indicavam que eles omitiram informações de crimes durante o processo de assinatura do acordo de delação premiada. As gravações levantaram a suspeita de que o grupo teve ajuda dentro do próprio MPF para fechar o acordo.

Nesta quarta, os advogados do presidente Temer entraram com um novo recurso no STF, dessa vez, pedindo que a denúncia contra o peemedebista seja refeita pela PGR.

Acompanhe o julgamento:

AO VIVO

14h32 – O ministro Gilmar Mendes faz suas considerações

14h17 – A ministra Cármen Lúcia abre a sessão

A presidente do STF fez elogios e parabenizou a nova procuradora-geral da República, Raquel Dodge.

A ministra desejou que ela tenha espaço para ser feliz dentro da PGR e que contribua para que as instituições jurídicas do país contribuam em benefício dos brasileiros.