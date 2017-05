AO VIVO: A crise no governo Temer após gravação de dono da JBS

São Paulo – A notícia de que o presidente Michel Temer teria sido gravado por um dos controladores do frigorífico JBS, Joesley Batista, dando aval para a compra do silêncio do deputado cassado Eduardo Cunha abalou o meio político.

Segundo informações do colunista Lauro Jardim do jornal O Globo, a gravação feita por Joesley seria parte de declaração que os controladores da JBS deram à Procuradoria-Geral da República em abril. Em nota, Temer negou que tenha solicitado pagamentos para obter o silêncio de Cunha.

“O encontro com o empresário Joesley Batista ocorreu no começo de março, no Palácio do Jaburu, mas não houve no diálogo nada que comprometesse a conduta do presidente da República”, afirma o comunicado enviado à imprensa

O empresário Joesley Batista também entregou à Procuradoria-Geral da República uma gravação na qual o presidente do PSDB, Aécio Neves, teria solicitado R$ 2 milhões ao empresário, sob a justificativa de que precisava da quantia para pagar despesas com sua defesa na Operação Lava Jato.

Nesta quinta-feira (18), o Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu afastar Aécio Neves (PSDB) de seu cargo no Congresso Nacional após pedido da Procuradoria-geral da República com base na delação de Joesley e de pessoas ligadas ao grupo J&F.

O procurador-geral da República Rodrigo Janot pediu a prisão do senador, mas o ministro Edson Fachin, relator da Operação Lava Jato no Supremo, concedeu apenas o afastamento.

A PGR também pediu a prisão preventiva de Andrea Neves, irmã do presidente nacional do PSDB. Por volta das 8h30 de hoje, a irmã do tucano foi presa pela Polícia Federal em Nova Lima, região metropolitana de Belo Horizonte.

AO VIVO

09h49 – Presa, Irma de Aécio chega à PF em BH

Segundo informações do jornal Folha de S. Paulo, Andrea Neves, irmã do tucano, chegou à PF com a cabeça abaixada e no banco de trás de uma caminhonete.

De acordo com a publicação, ela chegou ao local acompanhada por dois agentes da PF, depois de ter sido presa em sua casa, no condomínio Retiro das Pedras, na região metropolitana de BH.

09h41 – OAB vai pedir levantamento do sigilo das delações de Joesley

O presidente nacional da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), Claudio Lamachia, afirmou que vai ainda nesta quinta-feira, 18, ao Supremo Tribunal Federal (STF) pedir o levantamento do sigilo da delação do proprietário da J&F, controladora da JBS, Joesley Batista.

“O levantamento do sigilo é fundamental no primeiro momento para comprovar a veracidade desses fatos. Se comprovado, chamo sessão extraordinária para avaliarmos quais seriam as medidas jurídicas cabíveis a serem tomadas pelo conselho. O ponto de partida de tudo isso é a confirmação dos fatos no levantamento do sigilo”, disse em entrevista na manhã desta quinta-feira à Rádio Eldorado.

09h36 – Temer quer fazer um pronunciamento, diz TV

O presidente Michel Temer pode fazer um pronunciamento na manhã desta quinta-feira (18) sobre a delação da JBS, diz Globo.

O assunto teria sido tratado entre ministros na manhã de hoje.

09h23 – Enquanto isso, o presidente mantém agenda para mostrar “normalidade”

Nesta quinta-feira (18), o presidente Michel Temer chegou no Palácio do Planalto para tentar passar a ideia de “normalidade” e de que o governo “não pode parar” por causa das acusações que o atingem, terá uma agenda extensa com audiências a cada meia hora – o que não é comum em compromissos oficiais. Serão ao menos 19 parlamentares oficialmente recebidos.

09h18 – Primo de Aécio também é preso pela PF, diz jornal

Um primo do presidente nacional do PSDB, também teria sido preso preventivamente pela Polícia Federal. Segundo o jornal O Estado de S. Paulo, Frederico Pacheco de Medeiros teria sido filmado recebendo R$ 2 milhões a mando do empresário Joesley Batista.

9h10 – Fachin envia ao plenário do STF pedido de prisão de Aécio

A Procuradoria Geral da República (PGR) pediu a prisão de Aécio Neves (PSDB-MG). O ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal (STF), decidiu submeter ao plenário da Corte máxima o pedido de prisão do tucano.