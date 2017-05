AO VIVO: Protesto pede saída de Temer e eleições diretas

São Paulo – Centrais sindicais e grupos de esquerda organizam nesta quarta-feira uma marcha em Brasília pedindo o fim do governo do presidente Michel Temer e a convocação de eleições diretas.

Até o final desta manhã, mais de 300 ônibus já tinham chegado para a concentração do protesto na região do estádio Mané Garrincha.

Segundo a Polícia Militar, a manifestação reunia cerca de 25 mil pessoas por volta das 11h desta quarta. A expectativa é que os manifestantes saiam em marcha até o Congresso por volta das 13h.

ACOMPANHE AO VIVO OS PROTESTOS POR DIRETAS JÁ

12h54 – Ato deve crescer no período da tarde, dizem organizadores

O protesto em Brasília já reúne 25 mil pessoas, mas as centrais sindicais ainda aguardam a chegada de outras caravanas para compor o ato pic.twitter.com/OpKcmVYsqS — EXAME Brasil (@exame_noticias) May 24, 2017

Mas, nas redes sociais, a Frente Brasil Popular já fala de 150 mil pessoas. A conferir:

Aproximadamente 150 mil pessoas estão em Brasília para o grande ato contra as reformas e a favor das eleições diretas!#DiretasPorDireitos pic.twitter.com/ty1vFKTuXY — Frente BrasilPopular (@frentebrasilpop) May 24, 2017

12h41 – Começa a marcha em Brasília

Manifestantes caminham em grupos, de acordo com a central sindical. Os membros da Força Sindical, do Paulinho da Força que faz parte da base de Temer, foram os primeiros a passar.

12h36 – Manifestantes tentam expulsar mascarados de protesto

Sindicalistas tentam expulsar um grupo de mascarados do protesto em Brasília. Os manifestantes alegam que já levaram muita bomba por causa deles e não querem que isso se repita.

12h25 – Renan vai barrar avanço da reforma trabalhista no Senado, dizem sindicalistas

No caminhão de som, sindicalistas afirmam que o senador Renan Calheiros vai trocar membros do PMDB da Comissão de Assuntos Econômicos do Senado para travar o avanço da reforma trabalhista na Casa.

12h10 – Cerca de 25 mil pessoas aderem ao protesto, diz PM

De acordo com estimativa da Polícia Militar, 25 mil pessoas estão na concentração no estádio do Mané Garrincha. Segundo organizadores, caravanas de mais de 14 estados já chegaram em Brasília em apoio aos protestos contra Michel Temer e por eleições diretas.