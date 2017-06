AO VIVO: O julgamento de Dilma e Temer no TSE

São Paulo – A partir das 19h desta terça-feira (6), os sete ministros do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) vão se reunir para julgar a ação que pede a cassação da chapa formada por Dilma Rousseff (PT) e Michel Temer (PMDB), que venceu as eleições de 2014.

A pedido do PSDB, a Corte Eleitoral vai decidir se houve irregularidades no financiamento da campanha. A denúncia diz que valores oriundos do esquema de corrupção na Petrobras teriam sido misturados com doações oficiais.

Se os ministros julgarem a ação procedente, Temer pode ser cassado da Presidência da República e, junto com Dilma, pode ficar inelegível por oito anos.

ACOMPANHE O 1º DIA SESSÃO DO JULGAMENTO DA CHAPA DILMA-TEMER NO TSE

15h57 – Julgamento não afetará trabalhos no Congresso, diz Eunício Oliveira

O presidente do Senado e do Congresso Nacional, Eunício Oliveira (PMDB-CE), afirmou que os trabalhos do Legislativo não serão contaminados pelo julgamento de ação que pede a cassação da chapa Dilma-Temer na noite desta terça-feira no Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Questionado sobre a possibilidade de a discussão sobre a chapa na corte eleitoral interferir na tramitação das reformas trabalhista e da Previdência no Congresso, o presidente do Senado afirmou que “qualquer que seja” o resultado do julgamento e “independente” do que ocorra nos tribunais, o Legislativo continuará seu trabalho.

15h13 – Como vai ser o julgamento?

A princípio estão marcadas quatro sessões para analisar o caso: a partir das 19h dos dias 6, 9h do dia 7 de junho, e às 9h e 19h no dia 8 de junho.

Leitura: O relator do processo, o ministro Herman Benjamin, faz a leitura do relatório com um resumo de todas as etapas do processo contra Dilma e Temer.

Acusação e defesa: Advogados de acusação, defesa e o representante do Ministério Público Eleitoral têm a palavra. Cada um terá 15 minutos para falar.

Votação: O relator e os demais ministros apresentam seu voto.

(Leia: “A agenda do julgamento da chapa Dilma-Temer no TSE” e “Estes são os ministros do TSE que têm o futuro de Temer nas mãos”)

14h50 – 2 polêmicas que podem pautar o julgamento

A princípio, dois debates devem pautar as discussões em torno do julgamento da chapa que elegeu e Michel Temer em 2014: Os depoimentos de Odebrecht e do casal João Santana e Mônica Moura e a eventual separação da chapa.

A conclusão dos ministros sobre esses assuntos será decisiva para a sentença final. Entenda.