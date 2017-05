AO VIVO: O dia do depoimento de Lula ao juiz Moro em Curitiba

São Paulo – Pela primeira vez desde o início da Operação Lava Jato, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o juiz federal Sergio Moro devem ficar frente a frente a partir das 14h desta quarta-feira (10), quando o petista – que é réu em três ações penais – será interrogado pelo magistrado.

Essa é apenas mais uma das inúmeras fases de um processo penal. Mas, em tempos de polarização política, o evento ganhou conotação de espetáculo com direito a atos pró e contra Lula agendados em todo o Brasil. Sem contar a ofensiva da defesa do ex-presidente para cancelar a audiência. A última tentativa veio no final da tarde de ontem com a apelação dos advogados do ex-presidente ao STJ. A decisão deve ser divulgada na manhã desta quarta.

ACOMPANHE O DEPOIMENTO DE LULA EM CURITIBA AO VIVO

09h39 – Militantes desembarcam em Curitiba para atos em defesa de Lula

Segundo a Frente Brasil Popular, ônibus de todo o país acabam de chegar na capital paranaense para os atos em defesa do ex -presidente.

09h38 – Lula embarca para Curitiba, diz G1

De acordo com o portal, o petista acaba de embarcar de São Paulo para Curitiba.

09h10 – Quais as chances de Lula ser preso hoje?

A menos que existam razões suficientes para uma prisão cautelar, são remotas as chances de que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) termine esta quarta-feira atrás das grades — como supõem alguns — na sede da Justiça Federal do Paraná, em Curitiba. Entenda

08h35 – Rojões atingem acampamento de militantes pró-Lula, diz VEJA

Segundo informações da revista Veja, rojões atingiram o acampamento do Movimento dos Trabalhadores Sem Terra na Rodoferroviária de Curitiba. Os fogos atingiram uma barraca e ao menos um homem ficou ferido.

08h10 – O que deve ser questionado hoje

Réu em três ações penais, Lula deve responder hoje aos questionamentos do juiz Moro e dos procuradores da força-tarefa da Lava Jato relacionados às suspeitas em torno do tríplex no Guarujá e o armazenamento do acervo presidencial. A suspeita é que ele teria recebido propina da ordem de 3,7 milhões de reais em contratos da OAS com duas refinarias da Petrobras.

A audiência está marcada para as 14h – mas a defesa tenta adiar o depoimento com três habeas corpus impetrados no STJ.