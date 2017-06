AO VIVO: O 3º dia do julgamento no TSE da chapa Dilma-Temer

São Paulo – Depois de sete horas de debates sem muitos avanços nos últimos dois dias, os sete ministros do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), devem finalmente começar, nesta quinta-feira (8), a análise do mérito do pedido para cassar a chapa formada por Dilma Rousseff e Michel Temer.

De hoje até sábado, o julgamento no TSE terá mais nove sessões. Essa é a primeira vez que a corte eleitoral julga uma chapa presidencial e a decisão dos magistrados poderá mudar os rumos da crise política – caso optem pela cassação do presidente Michel Temer.

ACOMPANHE AO VIVO O 3º DIA DE JULGAMENTO DA CHAPA DILMA-TEMER

7h – O que será julgado hoje

Ficou para esta quinta-feira o desfecho do principal debate antes do início da votação sobre a cassação da chapa que elegeu Dilma e Temer em 2014.

A partir das 9h, os ministros do TSE decidem se os depoimentos de Marcelo Odebrecht, João Santana e Mônica Moura deveriam ser excluídos do processo

Ontem, o ministro Herman Benjamin, que é relator do caso, já afirmou que é contra essa proposta. Para isso, lembrou uma série de posicionamentos feitas por seus colegas de tribuna em casos semelhantes.