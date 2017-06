AO VIVO: Julgamento da chapa Dilma-Temer chega à reta final

São Paulo – Começa hoje o quarto, e provável último, dia do julgamento no TSE que pode cassar a chapa formada por Dilma Rousseff e Michel Temer.

A sessão será retomada com a continuação da leitura do voto do ministro-relator Herman Benjamin. Em seguida, cada um dos seis membros restantes da corte terão 20 minutos para votar. A expectativa é de que a sentença saia ainda hoje.

Acompanhe ao vivo a quarta sessão do julgamento da chapa Dilma-Temer:

7h30 – O que já foi e o que deve acontecer

Os ministros do TSE já votaram quatro questões preliminares relacionadas à condução do processo, ainda na terça-feira. Quatro delas foram votadas, mas a quinta é a mais polêmica: sobre a manutenção ou retirada das delações da Odebrecht no processo.

O relator Herman Benjamin tem lido votos antigos dos outros ministros, desse e de outros processos, para mostrar que eles já argumentaram pela manutenção; no entanto, quatro dos sete membros já sinalizaram que devem votar pela retirada.

A questão é central porque, sem ela, as acusações contra a chapa ficam bastante fracas.

Nesta sexta, Herman Benjamin deve concluir a leitura do próprio voto e os outros ministros devem votar também essa preliminar e as próximas, passando então a julgar o mérito da ação.

7h – Como será a sessão de hoje

A sessão de hoje deve começar, novamente, com a leitura do voto do relator Herman Benjamin. A expectativa é de que, junto com os outros membros do colegiado, ele volte a discutir a validade dos depoimentos da Odebrecht e do casal João Santana e Mônica Moura para o julgamento.

Encerrada essa etapa, ele deve proferir seu voto sobre a cassação.

Depois dele, os outros ministros votam segundo a seguinte ordem: