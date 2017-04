AO VIVO: A greve geral e os protestos pelo Brasil nesta sexta

São Paulo – Nove centrais sindicais do país convocaram uma greve geral para esta sexta-feira (28) em protesto contra as reformas trabalhista e da Previdência. Em São Paulo, a expectativa é que ônibus, metro e trem fiquem paralisados durante o dia. Professores da rede pública estadual, municipal e particular também deve para bem como bancários e outras categorias. Há também uma série de manifestações agendadas ao longo do dia na maior parte das capitais.

ACOMPANHE AO VIVO O DIA DE GREVES PELO BRASIL

06h32 – Aeroporto de Guarulhos tem operação normal

O aeroporto de Cumbica, em Guarulhos, está funcionando normalmente. Por enquanto, cerca de três voos foram cancelados, mas sem relação com paralisação. A rodovia Helio Smith, que dá acesso ao aeroporto, foi bloqueada por volta das 3h30, mas a polícia já dispersou o bloqueio.

06h19 – Manifestantes põem fogo em pneus em protesto na Dutra

Um protesto fechou parte da rodovia Dutra na madrugada desta sexta. Manifestantes puseram fogo em pneus e seguravam placas contra o governo de Michel Temer.

06h14 – Rodízio é suspenso e zona azul liberada

Em São Paulo, o rodízio de placas de veículos foi suspenso. Os radares não vão multar as placas, mas continuam flagrando excesso de velocidade e outras infrações. Também não haverá cobrança da zona azul.

06h03 – CPTM está fechada em São Paulo; no metrô, só a linha amarela funciona

Todos os serviços da CPTM estão suspensos, não há nenhuma linha circulando, e não há previsão de retomada. No metrô, a linha 4 – amarela, da iniciativa privada, está operando normalmente. As demais linhas ainda estão fechadas, mas podem abrir parcialmente ao longo do dia.