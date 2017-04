Ao Lide, Doria diz que transição de Temer precisa ser estável

São Paulo – O prefeito de São Paulo, João Doria (PSDB), afirmou nesta segunda-feira, 17, que o Brasil vive um momento de transição de “grande importância” e que é preciso passar o País “a limpo” para que seja possível superar os momentos de dificuldades atuais.

O tucano afirmou ainda que o período de transição do governo de Michel Temer (PMDB) precisa ser estável e os empresários precisam ter confiança para realizar investimentos.

Apontado como possível candidato a governador de São Paulo e até a presidente, Doria fez a declaração durante almoço-debate do Lide, grupo fundado por ele, com a presença do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes.

Moraes é revisor, na Corte, dos futuros processos que serão gerados com base nos inquéritos abertos após as delações de executivos e ex-executivos da Odebrecht.

“Nunca se viu uma circunstância de passar a limpo o País como vem ocorrendo neste momento. Triste, duro este momento, mas depois, o legado disso será um País melhor”, afirmou Doria.