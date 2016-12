Ano-Novo em Brasília terá esquema especial de segurança

A virada do ano em Brasília terá um esquema especial de segurança nos principais pontos de festividade: a Prainha, no Lago Paranoá, próxima à Ponte Honestino Guimarães; e o Museu da República, no centro da capital. Segundo a Secretaria de Segurança Pública e da Paz Social do Distrito Federal, a estimativa é que cerca de 30 mil pessoas participem da festa no Museu da República, que terá atrações das 18h às 1h50.

As polícias Militar e Civil, o Corpo de Bombeiros, o Detran e outros órgãos atuarão de forma conjunta durante as festas. Cerca de 450 policiais militares farão a segurança na região central para coibir crimes como roubo a pedestres, furto em veículos, agressões, uso e porte de drogas e atos de vandalismo. Quem for ao evento passará por revista pessoal.

O Corpo de Bombeiros estará no local com estrutura para atendimentos emergenciais. Caso alguém precise registrar ocorrência, a Polícia Civil reforçará o atendimento nas 1ª e 5ª Delegacias de Polícia, responsáveis pelas áreas dos dois eventos. Outras delegacias funcionarão em regime de plantão.

Cerca de 2 mil pessoas devem participar da festa na Prainha no horário de maior pico; o evento está previsto para acontecer das 16h às 4h. A Polícia Militar e seguranças privados atuarão no local. O Corpo de Bombeiros terá uma embarcação com bombeiros e guarda-vidas.

Fechamento de vias

No centro da capital, a Via S1, da altura da Rodoviária até a L2 Sul, e a Via N1, da altura do Teatro Nacional até a L2 Norte, serão fechadas hoje (31) a partir das 14h. Da altura da L2 Norte e Sul em direção à Esplanada dos Ministérios, as vias permanecerão abertas para o trânsito de veículos. As vias devem ser liberadas ao término do evento, quando for finalizada a dispersão do público e a limpeza do local.

Na Prainha, a partir das 14h, o Detran fechará a alça de acesso à via L4 Sul para que seja montada a estrutura do evento e para a circulação de pedestres. Quem for passar pela ponte Honestino Guimarães hoje deve ficar atento, pois das 23h30 às 00h30 a ponte será fechada para manter a segurança de motoristas e pedestres durante a queima de fogos no Lago Paranoá.

O retorno em frente à entrada do Pontão também será fechado e os veículos terão de retornar pelo viaduto. Ao fim dos eventos, a faixa central da Ponte Honestino Guimarães será fechada, seguindo a rotina de domingo.

Transporte

As empresas de ônibus reforçarão o atendimento entre as regiões administrativas do Distrito Federal e o Plano Piloto para atender ao público que for ao Réveillon da Esplanada. Ao todo, serão 60 ônibus a mais para transportar os passageiros na volta para casa. O serviço extra funcionará até as 3h do dia 1º. A linha 103.1 (Rodoviária do Plano Piloto-Pontão-Prainha) será ativada e funcionará sob demanda entre 11h de hoje e 4h de amanhã (1º).

Já o Metrô funcionará hoje de 6h às 23h30 e não funcionará no dia 1º.

Quem for de carro ao Museu da República, poderá estacionar na plataforma superior da rodoviária, estacionamentos dos ministérios e anexos.

Para o evento da Prainha, quem for de carro poderá estacionar no Air Fly Brasília, Assefe, AABR e shoppings da área. Já os ônibus deverão estacionar nas proximidades do clube Assefe. O Detran alerta que as equipes de fiscalização atuarão para coibir estacionamentos irregulares ao longo das vias e sobre o canteiro central.

Programação

No Museu da República, as principais atrações do show de Ano-Novo em Brasília serão Mc Carol, Criolo, Flora Matos, Móveis Coloniais de Acaju e Fundo de Quintal. Haverá show pirotécnico na passagem do ano.

A Prainha também terá queima de fogos e homenagens a orixás.

Com o tema Juventude e Criatividade, o Réveillon 2017 em Brasília também oferecerá, além dos shows, programação especial para jovens e crianças, como oficina de dança, DJ, circo, cupcake e fabricação de materiais reciclados.

Veja a lista de atrações e horários dos shows do Réveillon 2017 em Brasília:

18:00 Fundo de Quintal

19:20 Atração local

20:00 Móveis Coloniais de Acaju

21:20 Atração local

22:10 Flora Matos

23:20 Criolo

00:20 Mc Carol