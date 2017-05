Andrea Neves segue detida em presídio de Belo Horizonte

Belo Horizonte – Andrea Neves, irmã do senador afastado Aécio Neves, está presa em uma ala isolada do pavilhão principal do Complexo Penitenciário Feminino Estevão Pinto, em Belo Horizonte.

Conforme o governo do Estado de Minas Gerais, “a separação se dá em razão do tipo de crime, das condições em que se deu a prisão e da repercussão do caso”. Andrea tem cela individual com cama, vaso sanitário e chuveiro próprios.

Ela foi detida no início da tarde desta quinta-feira, 18, por determinação do Supremo Tribunal Federal (STF).

A jornalista de 58 anos, que atuava como assessora de Aécio, é acusada de ter participado da transação na qual o tucano teria recebido R$ 2 milhões em propina da JBS.

Ela tinha passagem comprada para Londres no final do dia de quinta-feira.