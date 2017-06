Aloysio Nunes participa de última troca de tropas no Haiti

Porto Príncip – O ministro das Relações Exteriores, Aloysio Nunes Ferreira, participou nesta sexta-feira da cerimônia de substituição de comando do 25º ao 26º e último contingente militar de tropas brasileiras que fará parte da Missão de Estabilização das Nações Unidas no Haiti (Minustah).

A presença do chanceler no evento faz parte da agenda da sua visita oficial de dois dias ao Haiti, que teve início hoje, com uma reunião com o ministro das Relações Exteriores haitiano, Antonio Rodrigue.

Aloysio Nunes também teve um encontro privado com a representante especial do Secretário Geral das Nações Unidas no Haiti, Sandra Honoré, após a cerimônia de troca do contingente na base de Tabarre.

Durante o evento, o ministro se dirigiu às tropas e destacou a grande responsabilidade de sua presença no Haiti e os motivos pelos que estão emprestando seu apoio ao país, onde o Brasil tem uma ampla agenda de cooperação técnica, com especial atenção no setor de saúde e formação profissional.

O Conselho de Segurança da ONU acordou em abril, encerrar a missão no Haiti, no próximo dia 15 de outubro, e retirar todas as tropas de paz para deixar uma pequena presença policial nesse país, batizada de Minujusth, que se concentrará em apoiar a polícia haitiana a promover o estado de direito e vigiar o respeito dos direitos humanos.

Esta nova missão não terá pessoal militar e será muito mais reduzida, composta por um máximo de sete unidades policiais formados e 295 agentes.